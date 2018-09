Côte d'Ivoire: Pas de prime Ecomog pour les 600 policiers et gendarmes

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les 600 policiers et gendarmes qui grognent ces derniers temps pour revendiquer leur prime Ecomog n'auront pas gain de cause. C'est du moins ce qu'a affirmé Mamadou Touré qui indique que ceux-ci ne sont pas concernés par ladite prime.

Prime Ecomog, les "600" pas concernés selon Mamadou Touré

En janvier et mai 2017, 8400 éléments des Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) se mutinaient pour réclamer 12 millions de francs CFA correspondant à la prime Ecomog qui leur avait été promise depuis 2007 dans le cadre de l'accord de Pretoria. Ainsi, à coup canons et de parades militaires, ces mutins ont eu gain de cause auprès du gouvernement ivoirien.

Aussi, Hamed Bakayoko, nommé ministre de la Défense dans la foulée, avait promis mettre fin aux mutineries au sein de l'armée ivoirienne. Cependant, 600 policiers et gendarmes qui disent appartenir anciennement à ce contingent revendiquent également leur prime Ecomog à l'instar de leurs anciens frères d'armes.

Mais Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et du Service civique vient de ruiner les espoirs de ces éléments des Forces de défense et de sécurité mécontents.

Lors d'une interview à France 24, le porte-parole adjoint du gouvernement a déclaré : « Cette situation est traitée au niveau du gouvernement. Nous avons la situation des 600 gendarmes et policiers qui diffèrent de la situation des soldats. Puisque ces 600 policiers et gendarmes ont été recrutés dans l’armée à l’occasion de l’accord de Pretoria alors que les militaires qui ont revendiqué l’année dernière n’avaient pas pu être recrutés alors que l’accord politique de Ouagadougou traitait de leur situation. »

Poursuivant, il ajoute : « Ce sont deux statuts complètement différents. Ce qui ne les rend pas éligibles aux primes dont ont eues droit les militaires qui se sont mutinés l’année dernière. Ceci étant, le Premier ministre l’a dit, les discussions sont en cours pour trouver une réponse à toutes ces préoccupations. Ce que je veux vous dire, c’est qu’aujourd’hui après les difficultés que nous avons connues, la situation au niveau militaire est totalement stable. »

Mamadou Touré bat en crèche toute idée de mutinerie

Les bruits de bottes se font cependant de plus en plus assourdissants dans la capitale économique ivoirienne. En dépit des menaces d'une mutinerie de ces éléments mécontents, Mamadou Touré se veut rassurant : « Cela peut relever de la surenchère dans la revendication de ce qu’ils estiment comme étant leurs droits. Après toutes ces années de crise avec les mutineries que nous avons connues l’année dernière, l’armée ivoirienne est en pleine reconstruction. Nous avons aujourd’hui une situation qui est totalement sous contrôle. »

Avant de conclure sur la question : « Aujourd’hui avec la Loi de programmation militaire, la situation matérielle de ces soldats est en train d’évoluer. Vous avez aujourd’hui un accent qui est mis sur la formation. Aujourd’hui vous avez une armée qui est totalement stable. »