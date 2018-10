Air Côte d’Ivoire annonce 3 vols par semaine, début novembre

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La compagnie aérienne Air Côte d’Ivoire a annoncé mercredi trois vols directs par semaine d’Abidjan à Bouaké (Centre ivoirien) et Bamako, à partir du 1er novembre, lors d’une conférence de presse.

Air Côte d'Ivoire annonce des vols directs à l'intérieur du pays

"A partir du 1er novembre, Air Côte d’Ivoire (va) établir une ligne de trois vols directs par semaine d’Abidjan à Bouaké et Bamako", a dit le directeur général, René Decurey.

Selon M. Decurey, cette ligne en plus de celles de San-Pedro, Man et Korhogo va contribuer au "développement économique et à désenclaver ces régions".

La compagnie qui assure 45% du trafic de l'Aéroport d'Abidjan a transporté 850.000 passagers en 2017 contre 719.972 en 2016 soit une hausse de 18%.

Le chiffre d’affaires est estimé à 99,2 milliards de FCFA en 2017 contre 83,4 milliards FCFA l’année précédente soit une hausse de 19%.

D'après un audit réalisé par le cabinet Ernst & Young et Deloitte, Air Côte d'Ivoire avait cumulé d’énormes pertes qui se chiffraient à environ 60 milliards de FCFA. La direction générale de la compagnie aérienne nationale avait donc été accusée de mauvaise gestion.

"Toutefois, à la fin de l’année 2017, le total des pertes réalisées depuis le lancement de la compagnie s’établit à 65,5 milliards de FCFA, soit un dépassement de 5,25 milliards de FCFA par rapport au business plan (60,250 milliards FCFA fin 2017)", a expliqué M. Decurey.

Pour le directeur de la compagnie, cette perte est due à "l’évolution exponentielle du cours du baril du pétrole et le retard accusé dans le renouvellement de la flotte.