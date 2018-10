Côte d'Ivoire: Accident pont De Gaulle, les précisions du ministre des Transports

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Un drame est survenu sur le Pont De Gaulle, ce jeudi 4 octobre 2018, à 15h 15mn. Face aux nombreuses rumeurs et autres supputations qui envahissent la capitale ivoirienne, le ministre des Transports, Amadou Koné, a tenu à apporter des clarifications.

Enfin la version officielle sur l'accident du Pont De Gaulle

Dès la survenance de l'accident du pont De Gaulle, les commentaires sur les réseaux sociaux indiquaient qu'il s'agissait d'un "Gbaka", véhicule de transport en commun de 18 places, qui avait terminé sa chute dans la lagune Ébrié, après avoir écrasé le parapet du Pont De Gaulle. L'accident s'est certes produit à l'heure et à l'endroit indiqués, mais il s'agit plutôt d'une fourgonnette qui avait à son bord deux individus.

Grâce à la promptitude des Sapeurs-pompiers militaires et des autres opérateurs de secours, le corps sans vie de l'une des victimes a été retiré de l'eau aux environs de minuit. La fourgonnette blanche a par ailleurs été repêchée.

Le communiqué d'Amadou Koné, ministre des transports

Ce jeudi 04 Octobre 2018, aux environs de 15 heures, un véhicule de type fourgonnette de couleur blanche immatriculé 2357 HB01, avec à bord deux (02) personnes, roulant dans le sens Plateau – Treichville, à l’amorce du pont Général De Gaule, a chuté dans la lagune Ébrié.

Les services opérationnels compétents, à savoir les Sapeurs-Pompiers Militaires, la Marine Nationale et la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires, ont aussitôt entrepris des opérations des recherches et de secours sur les lieux, avec trois (3) embarcations.

En attendant de connaître les circonstances exactes de l’accident, les recherches se poursuivent pour repérer le véhicule et ses occupants.

Les opérations sont sécurisées par les services de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale.

Des recherches sont également, en cours, pour connaître l’identité du propriétaire du véhicule, ainsi que les informations utiles y afférentes.

Au nom du gouvernement, le Ministre des Transports appelle la population au calme et à la sérénité

Amadou KONE,

Ministre des Transport