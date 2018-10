Côte d'Ivoire : Municipales, les menaces ont-elles eu raison de Koné Matogoma ?

Candidate aux Municipales dans la localité de Séguélon, Koné Matogoma a retiré sa candidature, laissant Touré Djénéba, l'épouse du colonel Zacharia Koné, en roue libre.

Koné Matogoma craque sous la pression

C'est un revirement spectaculaire pour Koné Matogoma Mama, qui avait pourtant résisté, jusque-là, à toutes les médiations et autres tentatives visant à la convaincre de retirer sa candidature aux Municipales. Mais à deux jours des élections municipales et régionales, l'ancienne postulante à la présidence du Rassemblement des femmes républicaines (RFR) au congrès de 2014, s'est finalement retirée de la course à la Mairie de Séguélon au profit de son adversaire.

Le Rassemblement des républicains (RDR) avait en effet dépêché le ministre Amadou Soumahoro, puis Diakité Koty Souleymane pour la convaincre, mais ils ont buté sur l'intransigence de la candidate indépendantequi croyait fortement en ses chances de remporter ce scrutin.

Le colonel Zacharia Koné est donc descendu lui-même sur le terrain pour apporter le soutien nécessaire à Touré Djénéba, la candidate du RHDP unifié. En campagne pour sa compagne à Madinani, le haut gradé de l'armée ivoirienne a été aperçu avec un pistolet à la hanche.

La suite, on la connait. Koné Matogoma Mama a retiré sa candidature à deux jours du scrutin. A-t-elle succombé à des menaces directes ou indirectes de ses adversaires ? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation.

Notons toutefois que l'ancien footballeur professionnel Bonaventure Kalou avait indiqué que l'ancien Com'zone de Vavoua lui avait demandé à deux reprises de retirer sa candidature. Ceci pourrait expliquer cela.