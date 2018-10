Burkina: Lancement de la dernière phase du second Compact Millennium challenge corporation

L'Unité de coordination de la formulation du deuxième Compact Millennium challenge corporation au Burkina (UCF-Burkina) a annoncé la quatrième et dernière phase du processus, prévue du 15 au 20 octobre à Ouagadougou, dans un communiqué lundi.

Le Compact Millennium challenge corporation fera face au volet de l'électricité

"Une semaine durant, du 15 au 20 octobre 2018, les experts de l’UCF-Burkina et du Millennium challenge corporation (MCC) procéderont, au cours d’un atelier de travail, au lancement de la quatrième et dernière phase du processus de formulation du second Compact’’, annonce le communiqué qui ajoute qu’il prendra fin en "septembre 2019".

Cette quatrième phase, baptisée "développement du programme", sera axée sur les "études de faisabilité des projets que le Burkina a soumis au MCC".

Par ailleurs, cette phase comporte deux grands volets à savoir "les études de faisabilité technique et l’élaboration de la feuille de route pour les nécessaires réformes à réaliser pour la viabilité et l’efficacité du secteur de l’électricité".

Aussi, les perspectives de la dernière phase sont, entre autres, les études de performance environnementale et sociale, les études technico-économiques du système électrique national et les études de faisabilité des projets.

La phase de négociation et de signature se fera courant septembre-décembre 2019, a indiqué l'UCF-Burkina.

Le premier Compact dont a bénéficié le Burkina Faso a été mis en œuvre du 31 juillet 2009 au 31 juillet 2014.

La Millenium Challenge corporation est une agence gouvernementale américaine, qui propose des subventions économiques à certains pays en voie de développement mis en compétition et sélectionnés à partir des meilleures performances en matière économique et de gouvernance.