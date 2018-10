Présidentielle 2010: un cadre du PDCI se demande si Gbagbo n’avait pas gagné

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le secrétaire exécutif chargé des Elections au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-mouvance présidentielle), Roland Adiko a affirmé mardi à Bassam qu’il se demande “aujourd’hui’’ si l’ancien chef de l’Etat Laurent Gbagbo n’avait pas remporté la présidentielle de 2010.

Selon un cadre du PDCI, Laurent Gbagbo aurait gagné en 2010

“Si les valeurs c’est-à-dire les nombres de votants ou de suffrages exprimés changent à partir des bureaux de vote, il faut revenir à 2011. Je me pose des questions. Est-ce que Gbagbo Laurent n’avait pas gagné les élections ?’’, a affirmé Roland Adiko, lors d’une conférence de presse du maire sortant Georges Ezaley, déclaré battu aux élections municipales de samedi par la Commission électorale indépendante (CEI).

Vice-président du PDCI, Georges Ezaley, a été déclaré battu le candidat du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, mouvance présidentielle). Face à la presse il a rejeté les résultats proclamés par la CEI et revendiqué, lui aussi, la victoire.

Chiffres à l’appui, il a assuré avoir “été volé’’.

Des heurts ont même éclaté dans la nuit de dimanche à lundi et ce matin la ville était quadrillée par un important dispositif des forces de l’ordre.

“Les populations vont aller jusqu’au bout’’ dans la protestation, a-t-il conclu.

Un peu plus de six millions d’électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes samedi pour élire les 200 maires et 31 présidents de conseils régionaux.

La frange du Front populaire ivoirien (FPI, opposition) conduite par Abou Drahamane Sangaré, a boycotté ces élections.

La CEI a commencé dimanche la proclamation des résultats par les municipales mais ceux du Plateau n’ont pas encore été annoncé