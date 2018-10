Côte d'Ivoire: Le Drian à Abidjan dans un contexte de tension postélectorale

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Jean-Yves Le Drian effectue, depuis ce mercredi, une visite de travail de 48 heures à Abidjan. Cette visite du ministre français des Affaires étrangères intervient alors que la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire est très tendue suite aux élections régionales et municipales du 13 octobre dernier.

Jean-Yves Le Drian en pompier à Abidjan ?

Jean-Yves Le Drian est officiellement à Abidjan pour assister à la présentation du projet d'Académie internationale contre le terrorisme qui doit voir le jour en 2019. Cette académie est en effet un centre d'entraînement régional pour les unités d'intervention et un centre de prospective et d'analyse de la menace terroriste.

Le chef de la diplomatie française se rend par ailleurs à Yamoussoukro pour le renforcement de la coopération entre universités et grandes écoles françaises (Polytechnique, Sup Agro..) et établissements ivoiriens en vue de faire de ce partenariat le "hub de l'Education".

Toutefois, en marge de ces deux rencontres, l'émissaire d'Emmanuel Macron a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara. La coopération franco-ivoirienne, les violences qui ont éclaté lors et après les élections locales, le climat postélectoral avec son flot de contestations, l'éventualité de la libération prochaine de l'ancien président Laurent Gbagbo, la présidentielle de 2020... sont autant de questions passées en revue par le président ivoirien et son hôte français.

Notons qu'après Abidjan, Jean-Yves Le Drian se rendra à Ouagadougou, ce vendredi, où il rencontrera également les autorités burkinabè, avec à leur tête, le Président Roch Marc Christian Kaboré.