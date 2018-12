Côte d’Ivoire: "Je serai intransigeant" ( Alexandre Touré)

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne Alexandre Touré, a affirmé, lundi à Abidjan, qu’il sera "intransigeant sur tout manque au respect de la légalité", dans son discours de passation de commandement.

Alexandre Touré appelle les soldats au respect de la légalité

"Je serai intransigeant sur tout manquement au respect de la légalité", a dit le général de brigade Alexandre, ajoutant que "c’est à nous forces de l’ordre de consolider l’état de droit par nos comportements".

Il a aussi invité les commandants des unités de la gendarmerie à favoriser la police de proximité et non le racket et la corruption.

"J’entends placer les populations au cœur de nos actions et j(invite tous les gendarmes à s’inscrire dans cette vision", a-t-il ajouté.

Lors de son allocution, le commandant supérieur, a souhaité que la police, la gendarmerie et les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) "travaillent ensemble afin que l’insécurité baisse".

Vendredi, le président ivoirien Alassane Ouattara, a signé un décret portant nomination Alexandre Touré à la tête du commandement supérieur en remplacement du général Nicolas Kouakou.