Avec le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire is back

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Sous la houlette du Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît à nouveau un rayonnement sur le plan international. Le Chef d'Etat ivoirien a réussi à déblacklister son pays et à le repositionner dans le concert des Nations.

Alassane Ouattara booste la diplomatie et l'économie ivoiriennes

Depuis la mort du père fondateur Félix Houphouët-Boigny en décembre 1993, aucun de ses successeurs n'avait jusque-là réussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays rayonnant à l'échelle internationale. Henri Konan Bédié, son dauphin constitutionnel s'était brouillé avec l'Union européenne suite à une affaire de 18 milliards de FCFA, avant d'être renversé en décembre 1999 par Robert Guéi. Durant ses dix mois de transition, le général putschiste n'avait également pas les faveurs de cette communauté internationale qui, sans condamné son coup d'Etat, ne l'a pas soutenu non plus.

Arrive alors aux affaires l'opposant historique Laurent Gbagbo. A peine deux ans de gouvernance du chef de file des Frontistes, qu'une rébellion soutenue de l'extérieur attaque son régime, le 19 septembre 2002. Les belligérants ont parcouru plusieurs capitales africaines et occidentales pour rechercher la paix. La Côte d'Ivoire avait par ailleurs connu un embargo sur les armes, puis celui sur les médicaments lors de la crise postélectorale.

Après toutes ces périodes difficiles, Alassane Ouattara arrive au pouvoir, soutenu par la Communauté internationale qui voyait en lui une seconde chance pour la Côte d'Ivoire. Aidé par sa réputation d'Economiste chevronné, qui a exercé dans de hautes sphères financières à travers le monde, notamment la BCEAO et le FMI, le président ivoirien a réussi à enlever son pays au ban de la communauté internationale.

Ainsi qu'il l'a confessé lors de son discours à la Nation, le 31 décembre dernier. « La Côte d’Ivoire rayonne dans le monde. Notre diplomatie permet à notre pays de jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale », a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Nous avons été en mesure de partager notre expérience en matière de sortie de crise, de maintien de la paix et de reconstruction post crise, de paix et de de stabilité, lorsque j’ai eu le privilège de présider le Conseil de sécurité le 05 décembre dernier. »

Au-delà de l'aspect diplomatique, la Côte d'Ivoire jouit également d'une croissance économique qui force le respect, avec un taux qui avoisine les deux chiffres. Plusieurs infrastructures économiques, notamment des ponts, des routes, des hôpitaux, pour ne citer que ceux-là, ont été bâties sous son impulsion.

Cependant, le taux de pauvreté demeure encore très préoccupant au pays. La dichotomie entre la bourgeoisie au pouvoir et les classes défavorisées est telle que la fronde sociale est persistante. La réconciliation nationale est par ailleurs laissée en friche, et les Ivoiriens continuent de se regarder en chiens de faïence. Le Président Ouattara gagnerait donc à œuvrer à une véritable pacification du pays et à un vivre ensemble harmonieux entre Ivoiriens s'il veut que son passage à la tête de l'Etat soit totalement positif.