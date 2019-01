Côte d'Ivoire: Un incendie ravage le marché de Man

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Un incendie s’est déclaré, vendredi matin, au grand marché de Man (ville située à 600 km à l’Ouest d’Abidjan) faisant plusieurs dégâts matériels, a-t-on appris de sources concordantes sur place.

Un incendie dévaste le marché de Man

Selon ces sources, l'explosion d'une bouteille de gaz serait à l'origine de cet incendie aux conséquences dramatiques.

‘'Le marché de Man est en feu et c'est une bouteille de gaz qui a explosé dans un magasin de vente de gaz.

Les pompiers ne parviennent pas à l'éteindre ‘' a expliqué un témoin joint au téléphone.

Un autre témoin joint au téléphone confirme que le feu est toujours en cour

‘'Actuellement c'est les pompiers de l'aéroport qui sont là. Mais ils se trouvent un peu loin du lieu de l'incendie parce que il y a des explosions et je pense que c'est sûrement pour des mesures sécuritaires'' a ajouté la même source.

Un autre témoin souligne également qu'‘'actuellement c'est la débandade ici. On ne se sait plus qui est qui, des personnes essaient de sauver leurs marchandises, pendant que d'autres personnes qui se font passer pour des propriétaires de magasin cassent et volent''.

‘'La police et la gendarmerie sont à pied d'œuvre pour disperser les gens'', a-t-il conclu