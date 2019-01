Plateau: Jacques Ehouo, le ministre Sidi Touré évoque son installation

Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Touré a indiqué mercredi à Abidjan qu’installer le nouveau maire élu du Plateau (centre des affaires d’Abidjan), Jacques Ehouo soupçonné de détournement de fonds publics pourrait "freiner" les enquêtes, après un conseil des ministres.

Jacques Ehouo sera installé après les enquêtes affirme Sidi Touré

"Installer un conseil dans un tel contexte pourrait laisser le conseil dans une situation qui pourrait freiner l'exécution de la mission judiciaire", a dit M. Touré.

Le 13 décembre, l’installation du nouveau maire élu du Plateau, Jacque Ehouo n’avait pas eu lieu et avait été reportée "à une date ultérieure". Mais finalement, le préfet du département d’Abidjan, Vincent Toh Bi a été investi maire par intérim pour "assurer la continuité du service public".

"La mise sous tutelle n’est pas une mesure exceptionnelle (…) c’est une mesure qui est prévue par loi", a précisé M. Touré, évoquant les cas de "Bonoua (Sud de la Côte d’Ivoire) et Saïoua (Ouest ivoirien) en 1991".

Le 11 décembre, le maire intérimaire du Plateau, Jacques Yapi, "a saisi le parquet d’une plainte contre inconnu, pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux. (…) Auditionné par les enquêteurs, le plaignant, a mis en cause" le maire révoqué Noël Akossi Bendjo et son neveu Jacques Ehouo.

M. Ehouo, est suspecté d'avoir détourné plus de 6 milliards de Fcfa entre 2008 et 2017 dans des manœuvres financières entre sa société Neg-Com et la mairie dirigée alors par son oncle M. Bendjo.

M. Ehouo a été "énormément cité" dans cette affaire et "pour éviter un mélange du genre il a été prévu que justice se fasse et que la procédure judiciaire aille jusqu’à son terme", a dit le porte-parole du gouvernement.

A la Suite d’une convocation du procureur de la république, Richard Adou, en vue de son audition le 03 janvier, les avocats de M. Ehouo ont refusé que leur client y réponde évoquant son statut de député.

Pour M. Touré, "si tant est qu’il n’y a rien à cacher que (ces personnes) se rendent disponible auprès du procureur qui pourra les entendre et passer à une autre étape de la procédure pour que le conseil s’installe normalement".