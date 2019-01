Côte d'Ivoire : L'hymne de la paix du Pr Amoa Urbain

La Côte d'Ivoire traverse une période quelque peu tendue sur le plan socio-politique. La division entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ainsi que la probable libération de Laurent Gbagbo place le pays d'Houphouët-Boigny dans une situation inconfortable, et ce, en dépit des assurances données par les autorités ivoiriennes. Le Professeur Amoa Urbain a donc jugé bon d'adresser une lettre ouverte à tous les acteurs politiques, ainsi qu'à tous ses compatriotes afin que chacun prenne conscience du virage dangereux que le pays est en train d'amorcer.

Pr Amoa Urbain interpelle les Ivoiriens en chanson

« Fières Ivoiriennes et Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle ! »

S’il est des moments d’incertitude, il est également des temps d’affirmation avec certitude. S’il est des moments d’hésitation, il est aussi des temps de conviction. S’il est des moments de doute, il est, sûrement des temps de conviction. Des femmes et des hommes aussi. Et s’il est des poèmes élégiaques, il est des chants d’appel à la victoire, à l’unité et à la célébration de la joie, de l’allégresse.

Par ces mots l’on comprend par anticipation, le plaisir que j’éprouve en partageant avec le lecteur ce temps…ce temps de plaisir de lire des mots mais aussi et surtout des mots porteurs d’histoire, d’une histoire : l’histoire de la patrie, l’histoire de la Côte d’Ivoire dont ‘’Ode à la patrie’’ n’est qu’une étape, par la puissance de l’expression, de l’inspiration de Didier KOFFI - GNAMKE et de l’ONG Phoenix-Côte d’Ivoire.

Et s’il fallait adresser des félicitations au promoteur, peut-être faudrait-il aussi privilégier les équipes de création, d’évaluation (le jury) et de promotion de « Ode à la patrie ». Les détracteurs aussi. Et c'est ici qu’il faut savoir donner raison à la sagesse africaine qui postule que les bénédictions doivent concomitamment être adressées aux détracteurs et autres adversaires, aux ennemis aussi, s’il s’en trouve, de façon que leur durée de vie leur permette de mieux apprécier leur puissance de nuisance afin que de détracteurs qu’ils étaient, ils se métamorphosent en chantres, en laudateurs. Et puisque aimer son pays c’est le connaître, et que la confiance dont l’on voudrait pouvoir bénéficier pour soi commande que l’on sache faire confiance à l’Autre, le lecteur aura compris que les Grandes Chansons de galvanisation naissent et ponctuent l’histoire des peuples : c’est une invite à la mobilisation presque toujours adressée à la conscience nationale dans le dessein d’obtenir par la concertation (Conseil national, journée de concertation nationale) et par la diplomatie coutumière africaine, un consensus en partage avec les paysans, les ouvriers, les chômeurs, les étudiants et tous (femmes, enfants et personnes en situation de handicap).

Ainsi, en 1946 naît l’hymne du RDA dont voici quelques vers :

« En 1946

Au pays de Soundiata

Tous les Africains ardents et

Fiers se sont donné rendez-vous

Rassemblement, rassemblement

Démocratique africain

Voilà le RDA »

(…)

Au cœur des adversités de l’ère coloniale et en souvenir de Soundiata Kéita, roi du Mandé qui a su et pu rassembler l’empire du Ghana, l’empire du Mali et l’empire Songhaï, a été créée cette chanson. Rude était la bataille au cœur de l’ère coloniale ! Elle ne semble pas être moins rude aujourd’hui quoique peut-être plus pernicieuse. Face à des myriades de Goliath, il est très peu de David ! Et pourtant il faut être là, se mettre au travail et se battre contre ses propres défauts et démons pour quérir et cueillir la paix pour soi, pour l’Autre, pour la Mère Patrie.

En 1960 : l’Abidjanaise sonne la victoire sur une époque en énonçant l’éthique et l’esthétique ivoirienne :

« (…) Fiers ivoiriens le pays nous appelle

Si nous avons dans la paix, ramené la liberté

Notre devoir sera d’être un modèle

De l’espérance promise à l’humanité

En forgeant, unis dans la foi nouvelle,

La patrie de la vraie fraternité »

Les valeurs définies dans cette strophe complètent et enrichissent la valeur qui semble être principale : « l’hospitalité » et non une « hospitalisation » à ciel ouvert (la communauté dite internationale, un monstre invisible) ou dans sa propre case (son village natal). Ce sont : la liberté, la paix, l’espérance, la fraternité. D’où cette invite au travail comme moyen de lutte :

« Le travail de mille générations

Construira ma Côte d’Ivoire

Elle paraîtra devant les Nations

Dans tout l’éclat de sa gloire

Refrain :

Telle est son unique destinée

Puisque braves et fiers

Mes aïeux sont morts

Pour la défendre

Et moi je vivrai pour l’aimer ».

C’est l’unité et l’esprit dans lequel par la dignité, la citoyenne / le citoyen ivoirien (ne) doit défendre et illustrer les valeurs de sa patrie.

L’Abidjanaise est donc une ‘’ode’’, genre poétique chanté à l’Ivoirien (ne) et non à une personne comme cela l’aura été en 1966 à la faveur d’un Concours national dénommé : « 6ème sillon » dont le texte retenu aura été celui de la célébration d’un homme politique Félix Houphouët : d’où la controverse populaire qui aura suivi entre la qualité du texte de Jean-Baptiste Yao (merci, Président Boigny, 1966) et celui de Jean-Baptiste Seaka (Ma chère patrie) , beaucoup plus impersonnel.

« Soyez béni grand Houphouët – Boigny

Les jeunes gens de Côte d’Ivoire vous remercient

Soyez loué grand Houphouët – Boigny

Les jeunes gens de Côte d’Ivoire vous remercient

Six ans d’indépendance vous contemplent

Dans l’atteinte de tant de réalisations

Auteur de (la) liberté de notre pays

Avec soumission

Nous vous glorifions

Auteur de (la) liberté de notre pays

Que le Très Haut rallonge votre vie ».

Loin d’être elle-même une ‘’Ode à la patrie’’, la décision prise a consacré l’œuvre de Jean Baptiste Yao au détriment de celle de Jean Baptiste Seaka, une véritable « Ode à la patrie » marquée (Ma chérie patrie) par les premiers vers :

« Toi que j’aime tant chère Côte d’Ivoire…

Pays au sol rutilant de bonheur et de joie »

Puis vient en 2013 ‘’Ode à la patrie’’ malheureusement, peut-être, à l’ère de l’expression d’un usage parfois abusif et maladroit ou excessif du mot « patriote ». Et voilà que ‘’Ode à la patrie’’ naît des doigts d’un jeune à travers une écriture naïve ! Et voilà que naît le procès du concepteur. Le procès de l’œuvre aussi, elle-même soupçonnée d’être créée pour supplanter l’Abidjanaise. Respectée mais non pas forcément acceptée par les tenants du pouvoir ainsi que nous l’indique l’auteur du projet ‘’Ode à la patrie’’ laisse derrière elle adhésion populaire, suspicion voire conspiration et tentative de rejet et de négation.

Ainsi de la fraîcheur naïve du texte à la création musicale, tout interpelle le peuple ivoirien à un autre moment de son histoire marquée par la vague de ce que l’on aura appelé « guerre militaro-politique, une guerre revendiquée par une rébellion armée et de là naît une ode à la patrie au nombre de milliers de vers produits pour la circonstance. Des paroles simples sans doute, mais sans doute aussi une mise en harmonie de mots parfois même loin de la poéticité du texte. Des mots simples mais tout de même une belle mélodie, un beau texte…un texte beau de Bernard KORAI:

« Strophe 1

Mille nuits d’excellence

Ont bâti mon pays

Mille nuits d’espérance

Ont forgé ma Patrie

Strophe 2

A travers le temps

Sous le feu des vents

Et la fureur des tanks

Moi, je marcherai

Pour te magnifier

Strophe 3

L’aurore s’est levée

Le coq a chanté

Le jour est arrivé

Pour ta liberté

Strophe 4

Au fond de nos cœurs

La foi et l’ardeur

Ce chant de vaillance

Pour bercer nos consciences

Strophe 5

Si la Paix et l’amour

Sont ta lumière du jour

Si le rêve d’unité

Epouse tes idées

Strophe 6

Si malgré toutes ces peines

Ton cœur est sans haine

Si pour bâtir demain

Tu sais tendre la main

Refrain

Patriote ! Ivoirien !

Ta belle histoire

S’écrira de gloire

Patriote ! Ivoirien !

Ta détermination

Sauvera ta Nation

Patriote ! Ivoirien !

Ta fière Côte d’Ivoire

Est dans ton regard

Patriote ! Ivoirien !

Tous haut les cœurs

Ensemble on ira ! »

Bien évidemment, la violence des diatribes se décline non à l’aune des mots simples ici employés, non à la mesure de la fraîcheur du texte mais dans une logique où dire « Mon pays » en Côte d’Ivoire avait valeur d’exclusion autant qu’affirmer que la Côte d’Ivoire a, elle aussi, des filles et des fils comme si une mère qui sait dire « ma fille ou mon fils » devait être jugée coupable d’une charge de haine, et donc d’exclusion.

Puisse la conscience nationale en passe de se recharger de haine, s’alimenter de lait d’amour !

Respect à tous ceux qui ont contribué à l’éclosion, à la diffusion et à la promotion de cette invite à l’affirmation de Soi chez Soi en paroles et en actions. Honneur à l’Enfant qui reconnaît ce que sa Patrie a fait pour lui et qui, avec fierté et dans la dignité, la célèbre. Et vous avez raison de l’écrire, monsieur Didier KOFFI - GNAMKE : l’ode à la patrie aura été (est encore peut-être ou sûrement) un ferment de réconciliation nationale si et seulement si l’on en fait un instrument de paix.

« Fières Ivoiriennes et fiers Ivoiriens, le pays (à nouveau) nous appelle !

Et souvenons-nous de ces vers de Maxime N’Débéka cet ami et frère du Congo auteur de ‘’980 000’’ extrait de L’Oseille / Les Citrons, 1975 avec qui déjà dans les années 1980, je rêvais d’une « Afrique nouvelle », titre d’un célèbre hebdomadaire qui paraissait à Dakar :

«980 000 nous sommes

980 000 affamés brisés abrutis

Nous venons des usines

Nous venons des forêts

Des campagnes

Des rues

Avec des feux dans la gorge

Des crampes dans l’estomac

Des trous béants dans les yeux

Des varices le long du corps

Et des bras durs

Et des mains calleuses

Et des pieds comme du roc

980 000 Nous sommes

980 000 Ouvriers

chômeurs

et quelques étudiants

Qui n'ont plus droit qu'à une fraction de vie

(…)

Un million moins 20 000

Nous sommes 980 000

Nous sommes les plus forts

Arrachons notre part »

Fait à Abidjan, le 10 janvier 2019

Urbain AMOA

Université Charles-Louis de…Montesquieu

Abidjan – Côte d’Ivoire