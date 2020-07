Côte d'Ivoire: Amoa Urbain dévoile les leçons de la mort d'Amadou Gon

Le décès subit du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Après Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Noba Thomas et autres, l’opposant politique Amoa Urbain s’est aussi incliné devant la mémoire de ce grand serviteur de l’ État, décédé mercredi dernier.

Pr Amoa Urbain s'incline devant la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly

«C’est avec beaucoup de tristesse et d’amertume que j’ai appris le décès subit ce mercredi 08 juillet 2020, de SEM Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État, Chef du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire », s'est attristé le candidat déclaré au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. L’ex-recteur de l’Université Charles Louis de Montesquieu, retient du disparu « un serviteur de l’État avec un sens élevé de la responsabilité » dont la brutale disparition plonge la Côte d’Ivoire toute entière «dans un désarroi sans précédent».

«En ces moments douloureux, je voudrais, en mon nom personnel et au nom de mes collaborateurs, adresser mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants, à ses proches ainsi qu’à toute sa famille biologique et politique du RHDP », a-t-il déclaré. Leader politique et homme de paix, Amoa Urbain a saisi l'occasion pour réitérer son appel à la réconciliation nationale et à l'unité.

«Puisse la disparition de ce porteur d'un pan de l'esprit de courage et d'abnégation des Lycéens et collégiens de la ville universitaire de Dabou d'une époque, rappeler à chacun(e) que si face à la mort nous pouvons nous réconcilier, d'où viendrait que nous ne puissions pour notre mère patrie, vivants, quelles que soient nos divergences et nos contradictions, nous tisser un pont de fraternité, d'Amour, de Pardon et de Paix sous lequel coulerait à jamais un beau navire de cohabitation fraternelle pacifique, un navire de paix aux mille lueurs d'espoir et de gloire?», a-t-il interpellé.

Nommé à la tête du gouvernement ivoirien en janvier 2017, en remplacement de Daniel Kablan Duncan, Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats politiques du Président Alassane Ouattara. Compagnon fidèle et loyal, l’ancien secrétaire général de la présidence de la République bénéficiait de toute la confiance de l’ex-directeur général adjoint du FMI, avec qui il partage trente ans d’étroite collaboration.