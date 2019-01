CPI : Bédié salue l'acquittement de Gbagbo "Il va rentrer en Côte d’Ivoire !"

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont acquittés par les juges de la CPI. Henri Konan Bédié, l’ancien chef de l’État ivoirien a salué cette décision avant de renouveler son espoir de former une nouvelle coalition avec Laurent Gbagbo.

Henri Konan Bédiécelebre la libération de Laurent Gbagbo

Henri Konan Bédié, désormais opposé à Alassane Ouattara, a salué la décision des juges de la CPI de libérer Laurent Gbagbo. L’ancien président ivoirien et son allier Charles Blé Goudé ont été acquittés et immédiatement mis en liberté par les juges avant que le procureur ne fasse arrêter la séance avec son intention d’étudier la possibilité de faire appel de la décision.

Henri Konan Bédié a été interrogé par France24, sur cette décision des juges en faveur de Laurent Gbagbo. « Je réagis favorablement à sa libération. C’est une bonne chose pour la paix et aussi pour la réconciliation des Ivoiriens. »

Même s’il avait poussé pour le transfert et la condamnation de Laurent Gbagbo du temps où il entretenait de bonnes relations avec le Président Alassane Ouattara, Bédié estime aujourd’hui que « que 7 ans passées » en prison par ce dernier c’est bien assez.

Le journaliste de la chaine de télévision française a demandé au patron du PDCI s’il avait envoyé des émissaires à la CPI pour réclamer la libération de Laurent Gbagbo. Sa réponse a été « Oui, j’ai envoyé des émissaires à La Haye ».

Une libération de Laurent Gbagbo peut-elle être synonyme de l’innocence de Laurent Gbagbo ? Une nouvelle question à laquelle Bédié a répondu : « Il faut se référer à la décision de justice. S’il a été acquitté et libéré immédiatement, c’est que les charges qui pesaient contre lui n’ont pas été avérées. »

Henri Konan Bédié se réjouit surtout de cette libération qui selon lui ouvrira la « voie » à une « alliance avec Laurent Gbagbo ». « Oui j’ai eu une confirmation de Laurent Gbagbo pour une alliance par messagers interposés. », a-t-il rajouté.

Les raisons de la nouvelle allaince de Bédié contre Ouattara

En ce qui concerne la raison de son revirement, Bédié a déclaré : « la façon dont le pays est gouverné en ce moment ne nous convient plus et c’est pour cela que nous ne sommes plus en alliance avec M. Ouattara. C’est pour cela que nous formons une coalition avec les autres partis politiques. »

À l’autre question « Qui portera cette alliance ? », Henri Konan Bédié fait savoir que « La question ne se pose pas » d’autant plus qu’il n’y a « pas de président, c’est une entente, une plate-forme et non pas un parti politique. »

En vue de présenter un candidat ? « Pas forcément ! », a-t-il lancé.

, maintenant qu’il est acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui, doit-il rentrer en Côte d’Ivoire ? La question est aussi posée au Président du parti démocratique de Côte d’Ivoire. Et là, sa réponse fut sans appel « Bien sûr. Il est libéré il rentre dans son pays et il bénéficiera de tous ses droits civiques.»

Henri Konan Bédié prévoit une rencontre avec l’ancien chef de l’État et l’a clairement indiqué en disant : « Je le rencontrerais lorsqu’il sera en Côte d’Ivoire. »