Côte d’Ivoire: Dominique Adjé démissionne du RDR

A deux jours du congrès devant abouti à la naissance du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, mouvance présidentielle), l'honorable Dominique Adjé, par ailleurs secrétaire général adjoint du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), , a démissionné mercredi de la formation politique, après 20 ans de militantisme, dans une déclaration.

Dominique Adjé quitte le RDR à deux jours du congrès du RHDP

L’intégralité de la note de démission de l’honorable Dominique Adjé

Objet : Démission du RDR et de mon poste de Secrétaire Général adjoint chargé du sport

Madame la Secrétaire Générale,

Je viens respectueusement vous notifier officiellement et en toute conscience, par la présente, ma démission du parti et deu poste de Secrétaire Général Adjoint chargé du Sport à compter de ce jour.

Je rappelle que c’est outré par l’environnement d’injustice et d’exclusion que j’ai adhéré en 1999 au R.D.R alors même que j’étais député à l’Assemblée Nationale.

A cet effet, j’ai apporté une contribution significative à l’éclosion du parti et j’ai été de tous les combats jusqu’à l’accession du R.D.R au pouvoir d’Etat : objectif de tout parti politique.

En vingt (20) années de militantisme, j’ai fait preuve de dynamisme, d’abnégation et de loyauté envers le parti.

Cependant je n’ai plus à ce jour, la force morale physique, matérielle nécessaires pour continuer la mission qui m’a été assignée par le parti.

Je ne saurais continuer mes propos sans avoir une pensée particulière pour le Président d’honneur, pour la Présidente, et pour la Secrétaire Générale du parti. Je rends aussi un hommage aux nombreux militants de R.D.R avec qui je me suis lié d’amitié en menant un combat que je ne regrette point et qui continuera désormais sous d’autres formes.

En vous remerciant sincèrement de l’attention que vous porterez à ma présente lettre de démission.

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de mon profond respect.

Monsieur ADJE Dominique