Côte d'Ivoire : Le message de Simone Gbagbo aux exilés rentrés au pays

54 exilés pro-Gbagbo, dont d'anciens ministres, sont rentrés d'exil, ce jeudi 25 janvier. Simone Gbagbo, première vice-présidente du FPI, tout en leur souhaitant bon retour au pays, les a toutefois appelé à reprendre leur place dans le combat pour la démocratie.

Simone Gbagbo aux exilés "Le travail vous attend"

Les lignes sont visiblement en train de bouger du côté de l'opposition ivoirienne. Après l'amnistie accordée par le Président Alassane Ouattara à environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame, voilà qu'un bon contingent d'exilés vient de rentrer au bercail après près de huit années passées en exil. Si ce retour dénote d'une décrispation au niveau du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, il y a surtout que l'éventuelle libération et le retour de Laurent Gbagbo au pays constitue le véritable leitmotiv de ces désormais anciens exilés.

Simone Gbagbo, en sa qualité de première Vice-présidente du Front Populaire ivoirien (FPI), a reçu ses camarades de parti en leur lançant ce message d'espoir : « Le président Gbagbo va revenir d’ailleurs bientôt. » Avant de les inviter à retrousser les manches : « Il est bon que nous soyons debout, unis pour continuer à mener le combat de la démocratie et de la démocratisation. Vous êtes arrivés, le travail vous attend. »

Poursuivant, elle ajoute : « Vous êtes rentrés avant le retour du président Gbagbo, c’est bien ! Vos places vous attendent. C’est une grande famille unie de la gauche qui peut mener ce combat. »

Notons que la Chambre d'Appel de la CPI se prononce, ce vendredi sur le maintien ou non de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en détention, suite à un appel du procureur. Tous les regards sont donc tournés vers La Haye.