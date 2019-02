Côte d'Ivoire : Face à l'épreuve, Guillaume Soro fait une prière

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Guillaume Soro traverse une période d'incertitudes ces derniers temps. Entre menaces, annonce de sa démission du perchoir et autres intrigues avec ses camarades de parti, le PAN a décidé de se confier à Dieu.

La litanie du dimanche de Guillaume Soro

Comme à l'accoutumée, Guillaume Soro ne manque aucun vendredi pour s'adresser à la communauté musulmane, et les dimanches pour les chrétiens. Ce premier dimanche du deuxième mois de l'année a donc été l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale ivoirienne de réciter une prière en faveur de ses frères chrétiens.

L'ancien séminariste de Katiola a appelé le Divin au secours face à l'épreuve et aux difficultés. Il prie surtout pour que le Seigneur puisse leur permettre, à lui et à ses frères chrétiens, de garder la foi et l'espérance quoi qu'il arrive.

Voici la prière facebookienne de Guillaume Soro

Chers Frères et Sœurs Chrétiens et Chrétiennes, Chers Amis du Christianisme, face à l’épreuve de la maladie, d’une séparation, d’un deuil, aide chacun d’entre nous Seigneur à garder confiance, à demeurer dans l’espérance.

Veille sur notre communauté Seigneur, afin qu’elle soit, selon Ta volonté, accueillante et attentive envers chacun. Seigneur nous te prions !