Côte d'Ivoire : Situation sociopolitique, l'Américain David Hale en pompier à Abidjan

La recomposition du paysage politique ivoirien a créé une vague de tensions ces derniers mois en Côte d'Ivoire. David Hale, Sous-secrétaire d’Etat américain aux Affaires Politiques, sera donc à Abidjan dans les prochains jours pour rencontrer la classe politique ivoirienne.

David Hale rencontre des personnalités ivoiriennes

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne s'adressent presque plus la parole. Les dissensions entre le président ivoirien et le président du PDCI sont nées de leurs désaccords à propos de l'alternance 2020 en faveur d'un militant actif du vieux parti. Aussi, alors que le Président Ouattara s'active à la création du RHDP unifié, le président Bédié s'attèle à former une nouvelle coalition de l'opposition avec le FPI et d'autres partis qui désireront les rejoindre.

La Cour pénale internationale (CPI) a prononcé l'acquittement et la libération de Laurent Gbagbo. Même si l'ancien président ivoirien est en transit en Belgique en attendant la suite de la procédure engagée contre lui à La Haye, il pourrait rentrer en Côte d'Ivoire et prendre part au débat politique, voire se présenter à la Présidentielle de 2020.

Guillaume Soro a également maille à partir avec le camp présidentiel. Sommé de débarrasser le plancher s'il n'adhère pas au RHDP unifié. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale a d'ailleurs été convoquée pour ce vendredi 7 février. Sa démission annoncée par le président Ouattara pourrait être actée à cette occasion.

C'est dans ce cocktail explosif que David Hale est annoncé à Abidjan. L'information a été donnée par le service de communication de l'Ambassade américaine à Abidjan. L'agenda du Sous-secrétaire d’Etat américain aux Affaires Politiques ne sera de tout repos.

Ce 11 février à 10h30, l'émissaire de Donald Trump animera une conférence à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) sous le thème : « Politique étrangère américaine en Côte d’Ivoire et en Afrique ». Il rencontrera par ailleurs le Vice-président Daniel Kablan Duncan avec qui il évoquera la « situation politique en Côte d’Ivoire et de la coopération bilatérale ». D'autres rencontres sont également prévues sur l'agenda de M. Hale

Notons que le Sous-Secrétaire d’Etat américain aux Affaires Politiques est en tournée dans la sous-région ouest-africaine.