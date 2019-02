Afrique : L'Ivoirien Lacina Koné désigné Directeur Général de Smart Africa

Laciné Koné a eu l'insigne honneur d'être désigné nouveau Directeur Général de Smart Africa lors du Conseil d'Administration de ladite structure panafricaine qui se tient dans la capitale éthiopienne. La désignation de l'Ivoirien n'est nullement fortuite dans la mesure où son Curriculum Vitae (CV) plaide largement en sa faveur.

Lacina Koné prend Smart Africa en main

L’on remarque de plus en plus l’accession de hauts cadres ivoiriens à la tête des organisations panafricaines ou internationales. Le dernier en date est bien Lacina Koné. Ce diplômé en haute technologie succède en effet à Dr Hamadoun Touré à la Direction de Smart Africa. Cette structure a en effet pour objectif d'accélérer le développement socio-économique de l’Afrique dans le domaine de l’économie du savoir, grâce à un accès abordable au haut débit et à l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication.

Aussi, le nouveau patron est un homme qui a des compétences multiples en la matière. Conseiller chargé des Technologies de l'information et de la communication du président ivoirien Alassane Ouattara de 2011 à 2017, M. Koné a également été Conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly chargé de l’Economie Numérique et de la Réforme Informatique. C'est de ce poste qu'il a été désigné, ce 12 février 2019, à la Direction générale de Smart Africa en présence de Claude Isaac Dé, ministre ivoirien de l'Economie numérique et de la Poste.

Notons que Lacina Koné bénéficie d'une expérience de plus d'un quart de siècle dans les secteurs des télécommunications, satellites et de systèmes de transport intelligent. Son passage dans les entreprises américaines Booz Allen Hamilton et Intelsat ont fait de lui un expert incontournable dans le domaine.

Côté académique, Lacina Koné est titulaire d'un Bachelor en Génie électronique de l’Université Ajman obtenu aux Emirats Arabes Unis, un Master en Data Communication à l’Université de Brunel en Grande-Bretagne et un MBA à l’Université de George Washington aux Etats-Unis.