Côte d’Ivoire: "Je poursuis le combat pour sortir de prison tous les détenus d’opinion" (Lobognon)

Le député de Fresco (Sud ouest), Alain Lobognon, un proche de l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a affirmé jeudi qu’il "poursuit le combat pour sortir de prison les détenus d’opinion", sur son compte tweeter.

Lobognon compte se battre pour la liberation des prisonniers "d'opinion"

"Je poursuis le combat pour sortir de prison tous les détenus d’opinion", a écrit M. Lobognon dans un tweet, au lendemain de sa libération.

Condamné en première instance le 29 janvier à un an de prison ferme pour “divulgation de fausses nouvelles’’, l’ex-ministre ivoirien des Sports et député Alain Lobognon, avait été libéré mercredi à l’issue d’un procès en appel en dépit d’une condamnation à six mois avec sursis, a-t-on constaté.

Contrairement au procès en première instance qui s’était déroulé dans un climat tendu, marqué notamment par le départ des avocats de la défense, qui protestaient contre le rejet des exceptions qu’ils avaient soulevés, cette audience en appel a débuté vers 10H00 Gmt avec beaucoup moins de tension.

Le député de Fresco a exprimé sa satisfaction de retrouver sa famille, ainsi que toutes les personnes qui lui sont chères. Il a également remercié toutes les personnes qui ont oeuvrées à sa mise en liberté.

Au terme du procès en première instance le 29 janvier, M. Lobognon avait été condamné à un an de prison ferme et au paiement de 300.000 F CFA d’amende.