Côte d'Ivoire: Anacarde, voici la cause du malaise

Les planteurs d'anacarde continuent de se plaindre du prix d'achat de leurs produits, malgré le meilleur classement de la Côte d'Ivoire au plan mondial.

Près de 200 mille tonnes d'anacarde en fuite

Classée première productrice mondiale d'anacarde, avec 800 mille de tonnes officiellement renseignées, la Côte d'Ivoire satisfait encore très peu ses producteurs. La nouvelle campagne ouverte, mercredi 20 février dernier, pour un prix bord champ plancher de 375 FCFA, le kilogramme, pourrait encore enregistrer une fuite vers les pays voisins de plus de 200 mille tonnes.

Les acteurs de la filière critiquent constamment la "défectuosité de la fixation du prix", qui provoque une "sérieuse désorganisation" du processus de production et de la commercialisation, alors que le pays est leader international depuis 2016. A ce jour, le DUS, Droit unique de sortie, est estimé à plus de 25 FCFA sur chaque kilogramme qui sort du pays, et qui ne semble nullement servir la cause de la base.

La Filcajou, Fédération internationale de la filière cajou, rapportant les attentes des producteurs, soutient que "l'État n'a pas respecté ses promesses", alors qu'il continue de récupérer le DUS, "moins élevé sous les régimes des ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, qui était alors respectivement de 10 FCFA et 15 FCFA."

"Les autorités ivoiriennes avaient annoncé un taux de 30% de transformation en 2016 et de 100% en 2020. Il est à environ de 6% en 2019. Une performance vraiment en deçà de celle décidée par les gouvernants", dénonce Dr Méité Mamoudou, secrétaire général de la fédération.

"La désagrégation de la filière, regrette-il, a, par ailleurs, empêché l'installation d'une usine de transformation de 300 mille tonnes en Côte d'Ivoire. Qui, in fine, a ouvert ses portes au Ghana, où le kilogramme de noix de cajou est à 650 FCFA."

Le kilogramme du prix bord champ plancher, de la noix de cajou bien séchée, bien triée et exempte de matières étrangères, pour la campagne 2019, est, pour rappel, de 375 FCFA, et de 400 FCFA pour le magasin intérieur.