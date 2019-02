Côte d’Ivoire : Henri Konan Bédié déjà déçu de Soro Guillaume ??

Assiste-t-on déjà à la fin de la lune de miel entre Soro Guillaume et Henri Konan Bédié ? La rencontre de ce samedi entre les deux hommes était d’une froideur qui laisse penser qu’un petit malentendu s’est glissé dans leurs rapports.

Henri Konan Bédié - Soro Guillaume, l'amour toujours au beau fixe ?

Henri Konan Bédié n’a jamais caché son soutien à Guillaume Soro qu’il se plaisait à présenter comme son « fils ». Le patron du PDCI RDA qui attend balayer par tous les moyens le régime du Président Alassane Ouattara en 2020 commence peut-être déjà à se poser des questions sur les hommes dont il veut s’entourer dans sa marche vers cet objectif.

En effet, le patron du plus vieux parti politique de Côte d’Ivoire a récemment invité Guillaume Soro à venir séjourner à Daoukro, juste après sa démission. Avant de faire droit à cette demande de l’ancien chef de l’État ivoirien, l’ancien Président de l’ Assemblée Nationale a préféré faire un tour dans son fief de Ferké où il a affiché ses ambitions présidentielles.

C’est peut-être justement cet empressement de Guillaume Soro à viser le « fauteuil » suite à son éviction du « tabouret » qui a froissé le patron du PDCI qui s’est montré très peu enthousiaste lors de la réception du désormais sans emploi Guillaume Soro. Ce dernier a beau faire des discours enflammés, il lui était difficile d’arracher un sourire franc au patron du PDCI qui espérait peut-être s’appuyer sur celui qu’il a toujours présenté comme son protégé pour revenir au pouvoir ou pour positionner un cadre actif de son parti.

Henri Konan Bédié n’est cette fois pas venu accueillir Guillaume Soro à son arrivée. Il n’a pas non plus dansé comme la fois précédente ou même tenu de discours dithyrambique sur le nouveau divorcé d’avec le Président Alassane Ouattara.

Même lorsque Guillaume Soro a déclaré qu’ Alassane Ouattara lui a « demandé de rendre » sa « démission » s’il n’acceptait pas de « militer au sein du Rhdp », bien qu’il considère cela injuste, mais qu’il s’y est résolu pour sauver la paix, Bédié, habituellement prompte à décocher des fléchettes au Président Ouattara n’a pas semblé emballé par la posture victimaire de son hôte.

Et même lorsque Soro Guillaume a rajouté au terme de son long discours « Je suis ici à Daoukro pour vous saluer et vous dire que désormais je suis un homme libre et je suis libre de discuter de parler de toutes les questions qui touchent la vie de la nation. On dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prend », Bédié n’a pas non plus sauté de joie au plafond alors que son invité disait en substance qu’il s’offrait à lui.

Cette froideur provoque forcément des interrogations sur les sentiments actuels d’ Henri Konan Bédié vis-à-vis de Guillaume Soro.

La politique ivoirienne n’a surement pas dévoilé toutes ces cartes, celles qui font sa particularité et qui font dire que si vous croyez connaitre les hommes du milieu en Côte d’Ivoire, c’est que vous n’avez encore rien compris à la logique qui les guide.

Alors qu'il draguait à outrance Guillaume Soro lorsque ce dernier avait encore un pied au RHDP, Bédié se montre désormais réservé avec la lumière des agendas cachés de chacun.