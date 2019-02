Une demande de divorce de Laurent Gbagbo remise à Simone Gbagbo

Le couple mythique de la politique ivoirienne, Laurent Gbagbo - Simone Ehivet Gbagbo n’a peut-être pas survécu à la crise qui l’a bouté hors du pouvoir. L’ancien chef d’État ivoirien qui vit présentement sa liberté conditionnelle à Bruxelles, aux côtés de sa deuxième épouse Nady Bamba, aurait fait notifier à son épouse officielle Simone Gbagbo son intention de divorcer.

Laurent Gbagbo demande le divorce à Simone Gbagbo

Cette affaire des envies de divorce de Laurent Gbagbo n’est pas nouvelle. Laurent et Simone Gbagbo n’étaient plus du tout en contact depuis leur arrestation et incarcération dans le nord de la Côte d’Ivoire. L’ancien Président, ne voulant plus rien avoir à faire avec la mère de ses enfants, aurait relancé la procédure de divorce qu’il avait engagée à la fin de l’année passée. Le site KOACI, fait savoir qu’un huissier de justice a été dépêché au domicile de Simone Gagbo ces derniers jours pour lui remettre la demande de divorce de son époux Laurent Gbagbo.

Alors que Simone Gbagbo, par l’entremise de leur défunt ami commun Aboudramane Sangaré, avait tenté une médiation, Laurent Gbagbo lui est resté inflexible sur son intention de quitter celle qui était surnommée la dame de fer. Cette information serait confirmée par les proches de Simone Gbagbo. L’ex-Première dame vise pourtant la candidature de son parti le FPI resté fidèle à Laurent Gbagbo à l’élection présidentielle de 2020.

Cette perspective d’un accord pour représenter les frontistes à la prochaine élection présidentielle s’éloigne puisque des proches de Laurent Gbagbo soupçonneraient déjà Simone d’avoir donné de faux espoirs à Henri Konan Bédié dans son intention de former avec Laurent Gbagbo une coalition pour chasser le Président Alassane Ouattara du pouvoir.

Un très proche de l’ancien Président de la République de Côte d’Ivoire nous avait déjà confirmé son inimitié de l’homme envers Simone Gbagbo. Lorsque des visiteurs à La Haye, en provenance d’Abidjan, tentaient de lui donner des nouvelles de son épouse officielle, Laurent Gbagbo arrêtait tout sec les conversations pour exiger d'autres sujets.

Il ne se serait non plus jamais expliqué sur les raisons profondes du rejet que lui inspire Simone Ehivet Gbagbo. L’ex-Première dame est pourtant restée une de ses fidèles avant, pendant et après la crise poste électorale qui a déchiré la Côte d’Ivoire.

Simone Gbagbo a beau vouloir sauver les apparences, rien n'y fait, l'ex-chef de l'État serait déterminé à tourner la page de leur vie commune. Ce divorce, s'il venait à être prononcé, fragiliserait forcément l'ancien couple présidentiel à l'approche de l'élection présidentielle de 2020.