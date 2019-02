Côte d'Ivoire: Adjoumani réplique à Bédié "2020 c’est géré, c’est vraiment géré"

Kobenan Kouasi Adjoumani, porte-parole du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a ravivé le débat autour du concept "2020, c'est bouclé, c'est calé, c'est géré", initié par les tenants actuels du pouvoir en Côte d'Ivoire. Devant de jeunes sympathisants de son mouvement "Sur les traces Houphouët Boigny'' le samedi 23 février à Songon, l'ex- haut-parleur d'Henri Konan Bédié n'a pas hésité à envoyer une réponse à son ancien mentor, qui on le sait récuse ouvertement ce concept.

L'intégralité de l'adresse du ministre Adjoumani à ses hôtes de Songon

Mes chers jeunes amis de Songon, sympathisants du mouvement SUR LES TRACES D’HOUPHOUET-BOIGNY, je vous salue !

Je suis particulièrement heureux et fier d’être avec vous cet après-midi, ici à Songon, dans ce havre de paix où il fait bon vivre. Un bonheur que vous partagez avec tous vos frères et sœurs des autres communautés qui sont venus vous rejoindre.

Mesdames et Messieurs, chers amis jeunes, je suis venu partager ces moments de bonheur avec vous pour vous saluer, saluer votre engagement, saluer votre courage, mais surtout saluer votre lucidité, votre maturité et votre foi en l’avenir. Oui je voudrais saluer votre lucidité parce que vous avez refusé de vous laisser emporter par la spirale de vos émotions comme le font certains.

En choisissant le RHDP, vous avez fait le choix de la raison et aussi le choix pour l’amour de notre pays. Avec le RHDP, vous avez choisi le camp des bâtisseurs, le camp des dignes fils du Président Félix Houphouët-Boigny. Car, voyez-vous, depuis la disparition du père fondateur de la Nation, Félix Houphouët-Boigny, qui, par ses œuvres, a apporté un plus à l’héritage du père de la Nation ? C’est le Président de la République, Alassane Ouattara. Les œuvres parlent d’elles-mêmes.

La vie, le monde change et se transforme autour de nous. Regardez Songon, regardez Abidjan, regardez toute la Côte d’Ivoire, tout change et il faut maintenir ce cap. Il faut ajouter chaque jour une pierre à l’édifice, parce qu’en définitive, tout ce que fait le Président Alassane Ouattara, c’est pour vous, les jeunes générations qu’il le fait. Le Président Alassane Ouattara veut vous transmettre un monde meilleur, une vie meilleure.

Chers amis jeunes de Songon, le Président Alassane Ouattara croit en vous. Vous devez aussi croire en lui et lui faire confiance. En vous engageant dans le RHDP, vous vous inscrivez à la meilleure école des bâtisseurs de la Côte d’Ivoire. Les autres parlent, ils font du bruit. Nous, nous travaillons pour faire avancer le pays. Vous êtes à la bonne école. Le RHDP est la meilleure université politique de l’Houphouëtisme. SUR LES TRACES D’HOUPHOUET-BOIGNY est un lycée d’excellence pour aller à l’université d’excellence qu’est le RHDP.

Aujourd’hui, je vous décerne, selon les pouvoirs qui me sont conférés, votre attestation de réussite pour vous inscrire à l’université du RHDP et être sur la droite ligne des grands bâtisseurs de la Côte d’Ivoire.

Chers amis jeunes, notre credo, c’est le rassemblement, c’est la paix, c’est l’unité, le dialogue, la tolérance, l’amour du prochain, le travail, la justice, le bonheur partagé. C’est pourquoi je vous exhorte à être dans vos familles des ambassadeurs de la paix et du rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de la Côte d’Ivoire. Il n’y a rien dans la haine, dans la violence et dans les invectives. Démontrez dans votre vie de tous les jours que « la paix ce n’est pas un vain mot, mais un comportement ».

Mesdames et Messieurs, chers amis jeunes, relativement au débat autour de 2020, c’est géré. Et savez-vous pourquoi ? Savez-vous ce qui va faire la différence en 2020 ? Ce sont nos actions et nos réalisations. Les Ivoiriens ont élu le Président Alassane Ouattara et le RHDP pour un travail. C’est ce travail qui est en cours de réalisation. Et je vous fais une confidence. Les Ivoiriens verront des choses incroyables, inimaginables bientôt. Donc quand on dit que 2020 c’est géré, c’est vraiment géré.