Côte d’Ivoire: Charles Blé Goudé, ce digne qu’ils croyaient stupide

Dans la politique ivoirienne, le ministre Charles Blé Goudé est le seul leader de la FESCI à avoir affiché une rare constance dans ses choix. Grand soutien du Président Laurent Gbagbo dans les périodes troubles de l’histoire de la Côte d’Ivoire, il est aujourd’hui admiré par une grande partie de ses compatriotes, y compris dans les rangs de ses adversaires politiques qui envient aujourd’hui son inébranlable fidélité à son père politique… Analyse.

Charles Blé Goudé, un homme fidele et constant

L’histoire du ministre Charles Blé Goudé fait forcement penser à cette fable africaine sur « un roi qui se cherchait un successeur ».

Le Roi rassemble tous les jeunes potentiels candidats à sa succession. Il veut s’assurer de leur honnêteté et décide donc de donner à chacun d’entre eux une graine de maïs, un pot rempli de terre fertile et exige qu’un résultat lui soit présenté dans un délai de trois semaines.

Dix jeunes hommes en course pour lui succéder plantent les graines de maïs et reviennent rendre compte la date indiquée. Neuf des dix jeunes présentaient des plantes de maïs naissantes. Le roi surpris demande à chacun si la plante présentée était bien de la graine qu’il leur avait donnée. Chacun répond fièrement « oui mon roi».

Le roi arrive sur le dixième qui n’avait rien dans son pot. Il lui demande ce qu’il avait fait de sa graine. Le jeune répond qu’il n’était pas parvenu à la faire pousser malgré le bon soin qu’il en avait pris.

Le roi s’étonne donc que le jeune homme ne soit pas parvenu à faire pousser la graine alors que tous ses camarades avaient un résultat bien plus parlant.

Tout le monde dans le royaume se moque alors du dixième pour son incapacité à faire pousser une plante.

Mais à la grande surprise, le roi revient lever la main du jeune homme pour le présenter comme futur roi.

Tout le monde est alors stupéfait et interrogatif.

Le roi explique que les neuf autres candidats sont des tricheurs, des stupides, pour la simple raison que les graines qu’ils avaient reçues étaient stérilisées et qu’elles ne peuvent pousser nulle part.

En effet, le roi avait fait chauffer les graines de maïs assez longtemps pour les stériliser. Il les a ensuite fait sécher avant de les distribuer à chacun des candidats.

Les neuf autres ont donc tout bonnement utilisé d’autres graines achetées ailleurs pour accroitre leurs chances de succéder au roi. Le neuvième lui a refusé d’utiliser une autre graine, signe de son honnêteté envers le roi et une implacable fidélité à ses consignes.

Pour en revenir au ministre Charles Blé Goudé, il est ce jeune homme qui a toujours été fidèle au Président Laurent Gbagbo. Même dans les périodes les plus difficiles de sa présidence où des diplomates faisaient le tour des leaders pour les opposer à Laurent Gbagbo, il a toujours résisté à la tentation de trahir son chef.

Blé Goudé avait aussi refusé que l’image de lui enchainé sur un lit d’hôpital soit utilisé dans une campagne de diabolisation du régime du Président Henri Konan Bédié.

Quand Charles Blé Goudé refusait de trahir Laurent Gbagbo

Et plus récemment, alors qu’il est injustement enfermé à La Haye avec le Président Laurent Gbagbo, son ancienne équipe de défense lui aurait négocié un deal. Il devait faire une déposition au bureau du procureur de la CPI dans laquelle il devait incriminer l’ancien Président ivoirien. Ce deal qui lui aurait permis de sortir immédiatement de prison à l’occasion de sa demande de non-confirmation des charges portées contre lui.

Non seulement Charles Blé Goudé a refusé de marcher dans la combine, mais aussi il a changé de conseiller lorsque la demande de non-confirmation des charges lui a été refusée. C’est ensuite que Me Knoops et Me N'dri Claver ont remplacé Me Nick Kaufman.

Charles Blé Goudé « Je ne commente jamais, au grand jamais, les décisions du chef »

Lors d’une visite au ministre Charles Blé Goudé à la prison de Schevengen, un de nos journalistes disait avoir été frappé par le refus catégorique de l’ancien leader patriotique de critiquer certaines décisions de Laurent Gbagbo. « Je ne commente jamais, au grand jamais, les décisions du chef », avait-il confié tout sec à notre collaborateur suite à une question sur des regrets qu’ils auraient pu avoir sur une mauvaise inspiration de Laurent Gbagbo.

Lors de mon dernier déplacement à Abidjan, juste après la démission de Guillaume Soro de la Présidence de l’ Assemblée Nationale, un leader du RHDP m’expliquera que l’ancien chef rebelle n’est pas aussi fidèle que l’est le ministre Charles Blé Goudé à Laurent Gbagbo ou le ministre Hamed Bakayoko au Président Alassane Ouattara.

Moqué lors de la crise pour ses absences de mots d’ordre guerriers aux jeunes patriotes, Blé Goudé est aujourd’hui restauré par l’histoire avec son acquittement, même s’il est encore en liberté conditionnelle.

Et c’est une fois de plus son refus de trahir les plans de son patron Laurent Gbagbo qui lui fait refuser une adhésion à l'Union nationale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (UNA-FESCI), mouvement qu’il n’a pas encore rencontré et qui semble travailler à une candidature de Guillaume Soro à l’élection présidentielle de 2020.