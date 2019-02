Trois étudiants de l’ ISTC de Côte d’Ivoire présents à une master-class internationale

Des étudiants de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC) ont participé mercredi à une master-class internationale dispensée par l’ancien Yennenga d’or, Cheick Oumar Sissoko, dans la salle d’arts et d’essai de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), à Ouagadougou.

Dans le cadre du partenariat inter-école que leur institut a tissé avec d’autres écoles de la sous-région, Anicet Miehi, Yvan Karba, Dorcas Yapo, tous étudiants de l’ISTC-Polytechnique, ont pu participer dans l’après-midi du 27 février à une séance de formation visant à renforcer leur capacité en matière de techniques audiovisuelles.

"Réalisation cinématographique et mémoire : évolution technologique, quelles opportunités et contraintes pour le jeune créateur", telle est le thème sur lequel la formation de deux heures s’est portée. Une formation organisée par l’ISIS et Africalia en partenariat avec le Fespaco, offerte par Cheick Oumar Sissoko, un cinéaste accompli.

M. Cheick avait en effet décroché le Yennega d’or en 1995 pour son film « Goumba ». Il est aujourd’hui secrétaire générale de la Fédération panafricaine des cinéastes (Fepaci).

Georgette IBO (ISTC Polytechnique)