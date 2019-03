Côte d'Ivoire : Les manœuvres de Simone Gbagbo pour réconcilier au FPI

Le FPI s'est cassé en deux branches après la chute de Laurent Gbagbo. Mais dans l'optique de reconquérir le pouvoir d'Etat en 2020, le leader des partis d'opposition entend recoller les morceaux. C'est dans cette optique que Simone Gbagbo est à la manœuvre pour rapprocher les deux frères ennemis.

Simone Gbagbo veut réconcilier le FPI

Quel Front populaire ivoirien (FPI) pour la présidentielle de 2020 ? Cette problématique est d'autant plus d'actualité que le parti créé par Laurent Gbagbo s'est divisé en deux tendances : Celle modérée et légalement reconnue par le pouvoir, dirigée par Pascal Affi N'Guessan, et l'autre plus rigide dite "Gbagbo ou rien", dirigée par feu Sangaré Abou Drahamane et repris en main par le Président Gbagbo. Ces deux branches de l'ancien parti au pouvoir se livrent une lutte sans merci, au point de se combattre politiquement et se trimballer devant les tribunaux.

Mais depuis sa libération, le 8 août dernier, Simone Gbagbo a embouché le message du pardon, de la paix et de la réconciliation nationale. Ce message de l'ancienne première dame ne saurait cependant mieux porter ses fruits que si et seulement si elle réussit à réconcilier sa propre famille politique. Consciente de cette réalité, l'épouse de l'ancien président ivoirien s'est donc lancée, de façon discrète, dans cette œuvre de rapprochement des deux tendances du parti dont elle est membre fondateur.

Ainsi que le révèle un proche d'Affi N'Guessan : « Contrairement à ce qui se dit, elle (Ndlr, Simone Gbagbo) n'est pas hostile au camp Affi N'Guessan. Bien au contraire, elle est pour une fusion des deux tendances. » Poursuivant, il ajoute : « Il est vrai que depuis que Mme Gbagbo est sortie de prison, elle n'a pas reçu le président Pascal Affi N'Guessan, mais elle maintient le contact et plusieurs actions allant dans le sens du rapprochement ont été engagées. J'ai fait partie des différentes délégations qui ont rencontré, à plusieurs reprises, l'épouse du président Laurent Gbagbo. »

Ce collaborateur de l'ancien Premier ministre indique par ailleurs que le décès du «Gardien du Temple» a quelque peu retardé les négociations en vue d'aboutir à une réconciliation vraie. Toutefois, avec l'arrivée prochaine de Laurent Gbagbo, récemment acquitté par la CPI, il s'avère impérieux que le FPI retrouve au plus tôt son unité autour de son chef.

Simone Gbagbo réussira-t-elle à réconcilier le FPI, d'autant plus qu'elle est mise en minorité au sein de la tendance de laquelle elle se réclame ?