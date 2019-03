Côte d'Ivoire : Retrouvailles entre Dominique Ouattara et Henriette Bédié à Bouaké

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Dominique Ouattara et Henriette Bédié étaient main dans la main à Bouaké, ce 8 mars 2019, pour la célébration de la journée internationale de la femme (JIF). Cette image contraste totalement avec celle de leurs époux dont le divorce est consommé.

Dominique Ouattara et Henriette Bédié parlent à leurs maris

Dominique Ouattara était la marraine des femmes de Bouaké pour la célébration de la journée qui leur est dédiée. Mais la première dame de Côte d'Ivoire ne s'est pas rendue seule dans la capitale du Gbêkê. En plus des femmes ministres qui l'accompagnaient, il y avait une autre surprise, et non des moindre.

La présence de l'ancienne première dame, Mme Henriette Konan Bédié, aux côtés de Mme Ouattara. Les deux first ladies ont fait un tour d'honneur pour saluer l'assistance composée en majorité de femmes. Le thème de cette journée est "le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme".

Cependant, la complicité affichée par Mesdames Ouattara et Bédié prend totalement à contrepieds celle de leurs époux, les Présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, qui sont totalement opposés sur la question de l'alternance en 2020. Le président du PDCI s'est d'ailleurs rendu à Yamoussoukro en début de semaine pour mettre en garde les chefs traditionnels Akouê et Nananfouê contre son désormais ancien allié qu’il a débaptisé du nom d'"Allah Gnissan".

A noter que les deux dames s'étaient déjà retrouvées dans un restaurant chic de Paris, à la mi-novembre 2018, pour un déjeuner.

Seraient-elles à pied d'œuvre pour jouer la médiation et dissiper les malentendus entre leurs époux ?