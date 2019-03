Côte d'Ivoire / Crise éducation: Les enseignants du privé annoncent des actions de protestation ce 13 mars

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le syndicat national des enseignants et des personnels du privé laïc de Côte d’Ivoire (SYNEPPLACI) qui dit poursuivre sa grève entamée depuis le 05 février, a annoncé samedi à Abidjan, à l’issue d’une Assemblée générale (AG), qu’il organisera des actions de protestation ce mercredi 13, pour se faire entendre.

Depuis le 05 février, les enseignants du privé laïc ont entamé une grève illimitée pour réclamer entre autres augmentations des salaires, la réglementation de l’enseignement privé laïc, le respect des engagements par l'Etat et les fondateurs.

Samedi, "le SYNEPPLACI, déplorant le manque de considération du gouvernement face à ses problèmes, a tenu une AG extraordinaire", a indiqué le syndicat dans une note, qui à l’issue de cette assemblée générale, a décidé d’organiser un rassemblement de protestation le mercredi 13 mars à la présidence et à la primature au Plateau (quartier des affaires), pour se faire entendre.

Le SYNEPPLACI a également fait savoir que ce même jour, il fera une marche de la présidence, passant par la primature jusqu’aux tours administratives des ministères de l’Education nationale et fera un sit-in au ministère de l’Emploi.

"Nous devons agir pour récupérer notre dû", ont martelé les enseignants du privé laic, expliquant que "les augmentations de salaire, des dispositions d’ordre publiques (leur) ont été accordées par l’Etat en 1994, en 1995, en 1996,1998 et en 2015, comme à tous les travailleurs en Côte d’Ivoire".

Le système éducatif ivoirien a été paralysé à tous les niveaux pendant plus d'un mois en raison d'une grève d'enseignants. Depuis lundi dernier, des enseignants grévistes de l'enseignement supérieur et certains du secondaire et du primaire ont certes appelé à la reprise des cours, mais plusieurs autres organisations syndicales d'enseignants maintiennent encore leur mot d'ordre de grève.