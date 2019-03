Côte d'Ivoire : En froid avec Ouattara, Konan Bédié se confie à Dieu

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Henri Konan Bédié était à la paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Daoukro, ce dimanche, pour une messe d'action de grâce. Le président du PDCI a donc prié pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la protection de sa famille. Cette prière intervient alors que Bédié est en rupture avec le Président Alassane Ouattara, son désormais ancien allié du RHDP.

La messe d'action de grâce d'Henri Konan Bédié

Monseigneur Paul Siméon Ahouana, archevêque métropolitain de l’archidiocèse de Bouaké, a célébré une messe à laquelle a participé Henri Konan Bédié en compagnie de son épouse et de plusieurs membres de sa famille, ainsi que les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de Daoukro.

Leur présence massive dans ce lieu de culte est d'autant plus justifié que le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a décidé de se placer sous la divine protection dans cette période d'incertitude et de recomposition du paysage politique. Il a également prié pour la paix au pays.

Monseigneur Ahouana, membre du clergé ivoirien, qui a officié cette messe a déclaré dans son homélie : « Ce matin, nous sommes au milieu de vous, pour répondre à une demande importante, pour chacun d’entre nous, pour le pays à nous tous, pour le président Bédié et son épouse. » Puis, il ajoute : « Nous sommes venus ce matin, avec beaucoup d’intentions et les présenter au Seigneur au cours de l’eucharistie qui nous rassemble. C’est que le couple Bédié a décidé de faire de cette journée, une journée de prière et d’actions de grâce »

Le prêtre catholique, en communion avec les autres confessions religieuses, a par ailleurs demandé pardon au Seigneur pour les péchés des uns et des autres, tout en l'implorant pour qu'il porte un regard favorable sur la Côte d'Ivoire en cette période de carême chrétien.

« Seigneur, aujourd’hui, le couple Bédié te demande de le soutenir, le garder pour que leurs pieds ne trébuchent pas et qu’il ne doute point de ton secours, afin qu’il marche devant le peuple de Dieu, pour te rendre grâce. Que ce couple soit béni et protégé par toi-même et tous tes anges », a imploré Monseigneur Paul Siméon Ahouana.