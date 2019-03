Côte d'Ivoire : Espionné par des drones, Guillaume Soro quitte Abidjan

Depuis la démission retentissante de Guillaume Soro de la Présidence de l'Assemblée nationale, ses relations avec le camp présidentiel se sont davantage tendues. C'est dans ce contexte de suspicion généralisée que des drones ont nuitamment survolé la résidence de l'ex-PAN, au grand dam du locataire des lieux.

Guillaume Soro placé sous surveillance ?

Guillaume Soro a formellement décliné l'offre d'adhérer au RHDP unifié. Cette fronde au sein de la majorité présidentielle lui a coûté de "libérer le tabouret". Ce n'est pas pour autant que le Député de Ferkessédougou est resté oisif. A travers le Comité politique (CP) créé et dirigé par lui, l'ancien leader des Forces nouvelles (FN, ex-rébellion) ne cesse de faire des révélations à couper le souffle à chacune de ses rencontres avec des personnalités ou des populations ivoiriennes. Allant jusqu'à mettre à nu les tares du régime d'Alassane Ouattara.

L'on apprend cependant que, dans la nuit du 23 au 24 mars, des drones ont survolé la résidence de Soro Guillaume à Marcory résidentielle. La présence de ces "OVNI" dans l'espace aérien de son lieu d'habitation a aussitôt fait réagir l'ancien Premier ministre ivoirien, en visite dans le Nord ivoirien, dans le village Niangourougbonou, dans la Sous-préfecture de Bonieredougou, département de Dabakala.

« Que c’est paisible et sincère le village. Loin du tohu-bohu et du brouhaha d’Abidjan, ainsi que de ces drones qu’on fait survoler à tout vent, comme s’ils étaient des gadgets. Me voici avec des amis sincères qui n’attendent ni postes, ni argent de moi ! Juste ma présence et mon sourire », a réagi sur les réseaux sociaux, l'ancien Chef du Parlement ivoirien, qui se sent épié depuis un certain temps.