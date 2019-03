Côte d’Ivoire: mise en place d’une plateforme pour renforcer l’action des femmes élues

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Recueillir les préoccupations des femmes élues locales, les accompagner dans la mise en œuvre de leur politique d’assainissement et de salubrité ainsi que leurs actions de lutte contre la pauvreté, c’est tout le sens de la mise en place de la plateforme des femmes Maires et Présidente de Conseil Régional de Côte d’Ivoire.

Les femmes élues de Côte d'Ivoire s'organisent en une plateforme

Cette initiative du Ministre Anne Désirée Ouloto appuyée par son collègue Mariatou Koné, a été au centre d’un déjeuner qui a rassemblé ces deux membres du gouvernement et 9 femmes Maires, au Golf Hôtel d’Abidjan, le jeudi 28 Mars 2019.

Donnant le sens de la création de cette plateforme, le Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité a révélé qu’il était impérieux pour les femmes élues locales de se mettre ensemble pour être plus fortes.

"Nous sommes les missionnaires de l’ensemble des femmes de Côte d’Ivoire. Il faut que le mandat des femmes soit couronné de succès pour qu’aux prochaines élections locales, les populations élisent plus de femmes" a-t-elle insisté.

Les difficultés et besoins recueillis dans le cadre de cette plateforme seront transmises au Gouvernement, afin que des solutions concrètes soient trouver aux nombreux problèmes que rencontrent ces Maires dans l’exercice de leur mandat.

Dans le même élan, le Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Prof. Mariatou Koné a insisté sur la mise en commun des forces, le partage d’expérience et l’entraide au sein de ce que l’on pourrait appeler "la famille des femmes maires et présidente de Conseil régional".

Pour joindre l’acte à la parole, les deux membres du gouvernement ont promis soutenir ces femmes par un accompagnement dans la gestion des questions d’assainissement en milieu rural et de salubrité, d’une part, et dans la mise en place d’infrastructures de cohésion sociale, d’autre part.

C’est donc visiblement heureuses que les Maires de Sirasso, Arrah, Fumbolo, Bako, Rubino, Kaniasso, Gbéléban, Djibrosso, ont salué cette belle initiative. Chacune d’elles a traduit sa satisfaction avant de présenter ses préoccupations et ses attentes, dans une ambiance familiale.