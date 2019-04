Côte d'Ivoire: Alain Lobognon vivement critiqué par des internautes

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Connu pour sa forte présence sur les réseaux sociaux, Alain Lobognon a vivement critiqué la gestion d'Alassane Ouattara à propos de l'état de la route de la côtière. L'ancien ministre des Sports n'a pas été tendre envers les tenants actuels du pouvoir. Une grosse surprise l'attendait sur les réseaux sociaux.

Alain Lobognon attaqué sur les réseaux sociaux

Très présent sur les réseaux sociaux, Alain Lobognon ne manque aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Jeudi 18 avril 2019, l'ex-ministre de la Promotion de la jeunesse, des Sports et Loisirs a fait une publication à travers laquelle il critiquait l'état de la route au niveau de la côtière.

" Je suis frustré de voir la côtière dans cet état qui n’honore pas la Côte d'Ivoire. La côtière est la voie routière très dégradée qui relie les deux ports de notre pays ", avait écrit le député de Fresco.

Il a aussi demandé à ceux qui saluent les actions du gouvernement dans leur région d'accepter que les autres dénoncent l’inaction du gouvernement chez eux. Pour lui, la côtière et le Gbôklè sont à l’abandon.

Il n'en fallait pas plus pour irriter les partisans du président ivoirien. Alain Lobognon a essuyé des virulentes critiques de leur part sur sa page Facebook.

" Moi, je suis frustré de ne pas avoir de réponse de votre part au sujet de la prime des Eléphants, je reprends ma question "où est passé l’argent des Eléphants s'il vous plaît, M. le ministre? ", s'est interrogé un internaute.

Et un autre de renchérir : " La côtière vient-elle de se dégrader monsieur le ministre ? A un moment donné, il faut arrêter. Les taxes perçues dans la partie que vous contrôliez pouvaient restaurer la côtière. "

Pour cet autre abonné de Facebook, le lieutenant de Guillaume Soro a sa part de responsabilité dans la dégradation de la Côtière. " Grand frère, vous êtes aussi responsable, car vous avez longtemps siégé au gouvernement, vous n'avez pas réussi à convaincre votre chef sur l'utilité de cet axe ", a-t-il fait remarquer.

Alain Lobognon ne s'est pas laissé démonter par les réponses de ces internautes. Le natif de Fresco a apporté la réplique à ses détracteurs.

" Ministre des Sports, ma mission fut de doter la Côte d’Ivoire de sa première loi sur le sport depuis l’indépendance en 1960. La côtière n’était pas dans mes attributions", a précisé ce titulaire de la licence d'histoire.

Alain Lobognon a poursuivi : " Ministre des Sports, ma mission était de remporter une CAN. J’ai ramené en Côte d'Ivoire, les CAN des Cadets et des Séniors. "

Limogé le 13 mai 2015 dans l'affaire des primes détournées des Elépéhants, ce père de trois enfants n'est plus en odeur de sainteté avec l'actuel pouvoir.