Côte d'Ivoire : Doumbia Major accuse Blé Goudé de meurtres

Doumbia Major, farouchement opposé à Charles Blé Goudé sur le plan politique, a fait une sortie fracassante contre l' ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo qu' il accuse d'assassinats. De graves accusations portées contre l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen.

Doumbia Major accuse Blé Goudé de meurtres

La visite du chanteur ivoirien A'salfo à Doumbia Major a été mal perçue par certains observateurs de la scène politique ivoirienne. En effet, le lead vocal de Magic System et l’ancien membre de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) s'étaient retrouvé autour d'un repas. Des critiques ont fusé pour fustiger cette rencontre parce que Doumbia Major s'était insurgé contre la visite de Yodé et Siro, deux chanteurs ivoiriens, à Blé Goudé.

Accusé de toutes parts sur les réseaux sociaux, ce titulaire d’ un doctorat en science de langage, obtenu à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC) a apporté la riposte à ses détracteurs. À l’en croire, A'salfo aurait bien le droit de lui rendre une visite, d'autant plus qu' il n'a pas du sang des Ivoiriens sur les mains, car il n’a jamais fait tuer une personne, encore moins commis un meurtre.

Sans mettre de gants, Doumbia Major porte a contrario de graves accusations contre Charles Blé Goudé. L'ancien Secrétaire à l'organisation de la FESCI déclare publiquement que son ancien patron a commis des meurtres. Soumaïla Doumbia (son nom à l'état civil) affirme par ailleurs que le premier responsable du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) "a fait assassiner Bakayoko Memissa, Kouassi Hervé, Kignelman Jonas, Koné Moudoulaye, etc." Ses propos sont d'une énorme gravité.

"Blé Goudé est l'homme qui a organisé le premier acte terroriste en Côte d'Ivoire, en faisant attaquer à la machette des étudiants qui déjeunaient tranquillement dans le restaurant universitaire de Cocody le jeudi 25 mai 2000", a lancé Doumbia Major.

Puis, contrairement à son ex-camarade de lutte, il s'est défini comme étant un "homme de conviction qui pose des débats en rapport avec l'avenir du pays, un homme qui parle des rentes viagères, de la réorganisation du système de santé, de l'adressage, de la bancarisation obligatoire, du numéro identifiant unique, de la revalorisation du SMIC, etc."

L' ancienne figure de la rébellion ivoirienne proche de IB et chef de file du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) enfonce le clou en qualifiant Blé Goudé de "criminel qui a les mains tâchées de sang humain, par solidarité tribale". Et pourtant, le 27 décembre 2017, il avait échangé avec le président du COJEP et affirmait même que Laurent Gbagbo et Blé Goudé avaient "leur place parmi les leurs pour participer au processus de paix et de réconciliation nationale", selon le communiqué du cabinet de l'ancien chef de la défunte galaxie patriotique.

Âgé de 45 ans, Doumbia Major a passé 17 ans d'exil. Il a effectué son retour en Côte d'Ivoire le 31 décembre 2018.