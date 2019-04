Côte d'Ivoire: appel au meurtre de Guillaume Soro, le MVCI réagit

Un appel au meurtre de Guillaume Soro a été lancé sur les réseaux sociaux par un individu. Dans une déclaration, le MVCI (Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d’Ivoire), proche de l' ancien président de l' Assemblée nationale, a exprimé son inquiétude et a demandé aux autorités ivoiriennes à engager des poursuites judiciaires contre cette personne.

Qui veut tuer Guillaume Soro ?

La vie de Guillaume Soro serait-elle menacée? En tout cas, une publication sur les réseaux sociaux a appelé à l' assassinat du député de Ferké (ville du Nord de la Côte d'Ivoire). Il n' en fallait pas plus pour faire réagir les proches de l'ancien chef de l'Hémicycle ivoirien. Le Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles, dirigé par Félicien Sékongo, a pris très au sérieux "cet appel au meurtre et à l’ assassinat de Guillaume Kigbafori Soro, homme politique de plus en plus sollicité par des millions d’ Ivoiriens pour faire acte de candidature à l’ élection présidentielle de 2020".

"Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux et abondamment reprise, un quidam, appelle le régime du RHDP à assassiner l’ ancien Premier ministre, ancien président de l’ Assemblée nationale et actuel président du Comité politique, Guillaume Kigbafori Soro. Depuis que cet appel au meurtre a été lancé, aucune autorité gouvernementale ni judiciaire ne l’ a dénoncé, encore moins condamné", a commenté le MVCI.

Ce mouvement proche de Guillaume Soro constate qu' aujourd'hui, critiquer l' actuel pouvoir "expose aux pires insolences". Dans son communiqué, Félicien Sékongo affirme que "tout porterait à croire que s’ opposer au RHDP, est synonyme de crime de lèse-majesté et de blasphème intolérable au nom d’ une soumission à cet humain que l’ entité politique RHDP perçoit comme un être suprême".

Le président du MVCI s'est aussi insurgé contre "l’ inaction de l’ appareil judiciaire face à cet appel au meurtre...Surtout qu’ il nous a été donné d’ observer le zèle avec lequel ledit appareil a agi quand il a fallu arrêter pour un tweet, l’ ancien ministre Alain Lobognon, vice-président du MVCI et député de Fresco".

En outre, il a relevé que le gouvernement a la responsabilité d' assurer la sécurité de tous les citoyens et surtout des acteurs politiques. Félicien Sékongo a également appelé "à la vigilance de la communauté nationale et internationale sur l’ urgence d’œuvrer à éviter à la Côte d’ Ivoire les dangers de ces appels au meurtre".