Législatives partielles : le message fort de Hervé Alliali après la victoire

Côte d’Ivoire : Hervé Alliali lance « l’appel de Toumodi »

En Côte d’Ivoire, après sa brillante victoire aux législatives partielles face à la candidate du RHDP, Raymonde Goudou Coffie, le candidat du PDCI-RDA, Hervé Alliali, a lancé « l’appel de Toumodi », un appel à l’unité, à la concertation et à la solidarité.

« Habitants de Toumodi, Chers militants et militantes du PDCI-RDA, Membres éminents des instances de notre parti, Chers parents, amis, et sympathisants. Ce 21 février 2026 restera à jamais gravé dans nos mémoires. Ce soir, la lumière de la victoire éclaire Toumodi. Elle éclaire nos campagnes, nos quartiers, nos foyers. Elle éclaire surtout le cœur de toutes celles et tous ceux qui n’ont jamais douté. Je veux d’abord, humblement, vous dire merci.

Merci aux populations de Toumodi pour votre vote massif, pour votre fidélité inébranlable au PDCI-RDA, qui ont lavé mon nom et préservé ma dignité. Plus encore, vous avez honoré notre cher parti, en prouvant au monde entier que Toumodi demeure un bastion imprenable du PDCI-RDA. Cette victoire, qui est la vôtre, reste le fruit de votre amour pour cette terre et pour les idéaux qu’elle porte depuis l’indépendance. Merci à tous les membres des instances de notre parti, pour votre implication effective, votre engagement sans faille, votre présence à nos côtés tout au long de cette campagne victorieuse. Vous avez montré que lorsque notre famille, le PDCI-RDA, est unie, rien ne lui résiste.

Merci à tous ceux qui, simplement par amour pour Toumodi, par attachement à cette commune qui nous est si chère, m’ont soutenu dans ce combat. Votre désintéressement, votre générosité, votre foi en notre victoire ont été d’une précieuse contribution à notre succès.

Ce soir, la victoire est éclatante. Mais une victoire ne se célèbre pas seulement. Elle offre les prémices d’un engagement. C’est pourquoi, m’inspirant des leçons de cette victoire, du haut de cette tribune que vous m’avez offerte par votre confiance, je veux lancer ce que j’appellerai « L’Appel de Toumodi ». L’Appel de Toumodi, c’est d’abord un appel à l’unité. Cette campagne victorieuse, comment a-t-elle été possible ? Par la conjugaison des énergies. Par la synergie des efforts. Par la mise en commun de nos intelligences et de nos volontés. L’unité a été notre force. L’unité doit rester notre boussole.

L’Appel de Toumodi, c’est aussi un appel à la concertation. Nous avons gagné parce que nous avons su nous parler, nous écouter, nous concerter. Le dialogue permanent entre les cadres, les militants, les responsables de base a été la clé de notre succès. Cette méthode, nous devons l’étendre à l’ensemble de notre parti.

L’Appel de Toumodi, c’est enfin un appel à la solidarité. Nous avons gagné ensemble. Personne n’a gagné seul. La solidarité qui a prévalu dans cette campagne doit devenir la règle, et non l’exception. Être solidaire, c’est comprendre que la victoire des uns prépare la victoire de tous. C’est accepter que les intérêts particuliers s’effacent devant l’intérêt supérieur du parti.

Forts de ces valeurs cardinales que sont l’Unité, la Concertation, la Solidarité, je veux ce soir me mettre à la disposition de notre cher parti, le PDCI-RDA, pour mener une action de médiation. Oui !! je le dis avec gravité mais avec espoir : notre famille politique traverse des moments de tension. Des personnalités importantes, que nous aimons et respectons, se trouvent aujourd’hui en rupture avec le leadership de notre président Tidjane THIAM. Je les appelle, du fond du cœur, au rassemblement et les invite à laver le linge sale en famille.

Ce n’est pas dans la division que nous construirons l’avenir. Ce n’est pas dans l’affrontement public que nous préparerons les victoires de demain. C’est autour d’une table, dans la fraternité, dans le respect mutuel, dans la conscience de notre destin commun, que nous trouverons les solutions, par le dialogue. Les challenges qui nous attendent sont immenses, et les ambitions que le PDCI-RDA porte pour notre pays sont à la mesure de notre histoire et de notre peuple. Nous voulons une Côte d’Ivoire plus juste, plus prospère, plus unie. Nous voulons un pays où chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, trouve sa place et son bonheur.

Ces objectifs exigent de notre parti un sens de responsabilité plus grand que nos différends mineurs. Oui !! je dis bien « mineurs », car dans une grande famille politique, démocratique, les différences de sensibilité, les divergences de vues, les oppositions de tempéraments sont possibles, compréhensibles, et même souhaitables. Elles sont le signe que notre parti est vivant, que la démocratie interne y respire, et que la diversité des opinions y est reconnue.

Mais ces différences ne doivent pas nous diviser au point de compromettre notre mission historique. Le PDCI-RDA est bien plus important que nos querelles, il est bien plus fort que nos egos, et il est plus nécessaire que jamais à la Côte d’Ivoire. Alors, ensemble, reprenons le chemin de la conciliation, comme ici à Toumodi, en montrant ce que nous savons faire quand nous sommes unis. Faisons de cette victoire locale le modèle de ce que nous voulons accomplir à l’échelle nationale.

Je tends la main à tous mes frères et sœurs du parti, où qu’ils se trouvent, quelles que soient leurs positions actuelles. La maison est assez grande pour nous accueillir tous, le combat est assez noble pour nous rassembler tous, et l’avenir s’annonce assez radieux, pour nous réconcilier. Sous le leadership de notre président Tidjane Thiam, avec le concours de tous les cadres et de tous les militants rassemblés, nous poursuivrons notre marche. Nous défendrons les idéaux de paix et de progrès qui sont les nôtres depuis toujours, afin de construire, ensemble, une Côte d’Ivoire digne de nos rêves et de nos sacrifices.

Telle est la promesse de Toumodi, tel est l’esprit de ce 21 février. Que Dieu bénisse Toumodi. Que Dieu bénisse le PDCI-RDA. Que Dieu bénisse notre président, Tidjane THIAM. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire.

Hervé ALLIALI ! Député réélu de Toumodi ! », a-t-il écrit.