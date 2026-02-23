Menace terroriste : les États-Unis placent le nord de la Côte d’Ivoire en vigilance 4

L’inquiétude monte en Côte d’Ivoire depuis le 18 février dernier et la sortie de l’alerte de niveau 4 émise par les États-Unis sur le nord ivoirien.

Alerte de niveau 4 déclenchée sur le nord de la Côte d’Ivoire

Pour comprendre la question de l’insécurité galopante dans le nord de la Côte d’Ivoire, il faut parfois se fier aux rapports des médias burkinabés sur le refuge des terroristes. Alors que ces derniers sont traqués par les forces armées de leur pays, ils se dirigent très souvent vers la Côte d’Ivoire où ils se réfugient.

Ces dernières semaines, plusieurs vidéos des journalistes de guerre de l’armée burkinabé montrent des colonnes de terroristes se dirigeant vers la Côte d’Ivoire pour échapper à la furie des FDS et VDP du Faso. Cette alerte, longtemps cachée ou minimisée par la Côte d’Ivoire, est traduite en réalité indiscutable par l’alerte de niveau 4 émise par les États-Unis le 18 février dernier.

Clairement, le pays de Donald Trump déconseille aux Américains plus de prudence dans toute la Côte d’Ivoire qui serait confrontée à des menaces multiformes. En ce qui concerne la partie nord du pays, surtout les zones frontalières avec le Burkina Faso et le Mali, c’est carrément le degré 4 du niveau d’alerte qui est brandi.

Ce niveau d’alerte signifie qu’il “est déconseillé de se rendre dans les zones frontalières du nord en raison de la criminalité et du terrorisme.”

Des menaces multiformes dans le pays

Cette alerte est accompagnée d’autres signaux de niveau sur l’ensemble du territoire. Les États-Unis estiment même qu’il y a des risques de troubles et tensions ponctuelles dans le pays. Outre la menace terroriste qui est à son niveau 4 dans le nord du pays, l’alerte américaine estime que des rassemblements politiques peuvent eux aussi dégénérer à des périodes sensibles.

L’alerte précise que la “Côte d’Ivoire est exposée à un risque de violence terroriste, notamment d’attentats et d’autres activités terroristes.” Elle conseille aux ressortissants américains de consulter “les rapports du département d’État américain sur le terrorisme”, avant tout déplacement dans le pays.

Les lieux fréquentés par les étrangers partout dans le pays : boîtes de nuit, écoles, hôtels, restaurants, lieux de culte, missions diplomatiques internationales, forces de sécurité locales et civils sont tous à éviter.