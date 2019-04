Côte d'Ivoire : La lettre-testament de l'Abbé Richard Bilé (mort pendu)

L’Abbé Richard Bilé, retrouvé pendu, ce mercredi 24 avril 2019, dans la localité d'Affiénou, à Maféré, où il exerçait en tant que prêtre, a dit ses dernières volontés, dans une lettre publiée qui nous est parvenue ce jeudi.

Le mea-culpa et les dernières volontés de Père Richard Bilé

Je (Abbé Richard Bilé) demande pardon à tous mes amis, je demande pardon à ma famille. Celle de Maféré et celle de Bongouanou. Pardon à Duques, pardon à Flavien, pardon à Môh Kan, pardon à Samba, pardon à tantie Adéa Germaine, pardon spécial au père Kouman Germain et merci pour tout Doc ! Pardon au colonel Kassi Lucien, à Kassi Théodore. Tonton Akpangni, tantie Amah Marie Tehoua, ma chère maman. Pardon à Adéa Franck (jumeau et à son frère), pardon à l’honorable Amalaman Gilbert, pardon à mon frère le père Allou Siméon Claretain (curé à Notre Dame du Rosaire) Soubré.

Je souhaite être enterré à Bongouanou devant l’église Saint André, où j’ai fait toute mon enfance, à côté de la tombe du père Alexandre. Ainsi, je ne serai pas trop loin de ma maman Marie-Cécile Tanoh. Mon cher père Pierre Kadjo, il faut bien négocier auprès de ton évêque monseigneur Boniface et de monseigneur Raymond Ahoua pour que ce soit possible. Le plan B serait à Abrobakro. Monseigneur Dacoury priera continuellement pour moi. Mais je souhaite vraiment avec insistance que ce soit à Bongouanou. Près de Dieu, j’aurai la paix.

Je demande pardon à vous tous que j’ai offensés. Le monde des hommes est trop sévère et surtout fait de choses insaisissables. J’ai essayé de servir Dieu à travers mes frères et mes sœurs. J’ai aimé mon divin Maître, il le sait bien c’est pourquoi, il me pardonnera et me fera bon accueil. Chers confrères prêtres, priez pour moi et surtout pardonnez-moi. Mgr Paul Dakoury-Tabley (Pépé), pardonnez-moi. Mgr Raymond Ahoua, pardonnez-moi et surtout priez pour moi.

Abbé Richard Bilé