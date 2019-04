Après Sidiki Konaté, Soro Guillaume perd Alpha Yaya et Drissa Ballo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Après le ministre Sidiki Konaté et le député Alpha Yaya Touré, Drissa Ballo quitte lui aussi le camp Soro Guillaume, l'ex-PAN de Côte d’Ivoire. Drissa Ballo a officiellement quitté le RACI, un des principaux mouvements de soutien de l’ex-chef de la rébellion armée de 2020.

Sidiki Konaté, Alpha Yaya Touré et Drissa Ballo, Soro Guillaume perd du monde.

Soro Guillaume commence à perdre ses lieutenants, ceux-là mêmes qui devaient travailler à le faire élire lors de la prochaine Présidentielle de 2020 qu’il cible. Souvenez-vous, le ministre Sidiki Konaté avait quitté le camp Soro Guillaume alors que ce dernier était en tournée au Canada. C’est au tour du député Alpha Yaya Touré, très engagé pour sa cause, de déserter la "Team Soro". A peine l’annonce de son départ officialisée qu’un autre député M. Drissa Ballo claque lui aussi la porte du RACI, principal mouvement qui appel depuis plusieurs mois à une candidature de l’ex-Président de l’ Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire (PAN).

Le premier a dit hier sur Facebook qu’il rejoignait le RHDP, parti politique du Président Alassane Ouattara qui pourrait avoir pour prochain candidat le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alpha Yaya Touré a donc laissé Soro Guillaume pour le chef du gouvernement de Côte d’Ivoire avec qui il s’est même affiché peu après son changement de bord.

Le député Drissa Ballo, Départemental du RACI à Koutou, a lui aussi quitté la grande mouvance Soro Guillaume en annonçant sur Facebook : « Monsieur le président du RACI, je viens par la présente, vous soumettre ma démission au poste de départemental du RACI Kouto. En effet, suite à de nos nouvelles fonctions auxquelles je suis appelé à servir, je me dois par loyauté et par honnêteté de solliciter une rupture de la collaboration qui nous liait dans le cadre du RACI. Tout en vous souhaitant une bonne chance dans cette aventure aussi bien passionnante que prometteuse, je vous prie de recevoir mes salutations les plus cordiales. »

Un coup dur qui ne devrait pas être le dernier assené à Guillaume Soro puisque des départs de plusieurs personnalités qui lui sont proches seraient également dans les tuyaux.

Depuis sa démission de la Présidence de l’ Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro se montre virulent envers la gouvernance du Président Alassane Ouattara. Il a fait une tournée dans le nord du pays lors de laquelle il a relevé une totale indifférence des dirigeants du pays, pourtant nordistes, face aux souffrances des populations de cette partie de la Côte d’Ivoire.