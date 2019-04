Football: Eric Bailly courtisé par l'Olympique Lyonnais

L’international Ivoirien de Manchester United, Eric Bailly, est la priorité de l’Olympique lyonnais pour le prochain mercato, annonce l’Equipe, ce vendredi matin

Eric Bailly, priorité de l’Olympique lyonnais

Le défenseur central ivoirien de Manchester United, en Angleterre, est la priorité du club français de l’Olympique Lyonnais, qui souhaiterait enrôler le champion d’Afrique 2015 dans le but de renforcer son secteur défensif la saison prochaine. Selon le média sportif français, L’Equipe, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, serait très intéressé par le profil de l’ancien joueur de Villaréal agé de 25 ans et aurait entrepris des démarches pour faire venir Eric Bailly lors du prochain mercato.

Peu utilisé cette saison en Premier League dépuis l’arrivée d’ Ole Gunnar Solskjær sur le banc de Manchester United, Eric Bertrand Bailly n’aura plus qu’un an de contrat, en juin prochain, avec le club anglais, qui ne semble pas disposé à le prolonger. En provenance de Villareal, il avait été recruté à 38 M€ (près de 25 milliards de fcfa) en 2016. Le défenseur des Éléphants de Côte d’Ivoire a même été mis sur la liste des joueurs transférables cet été. Ce qui pourrait être une aubaine pour les Lyonnais, qui rêvent d’une charnière centrale avec le solide défenseur mancuniens. Aucune information n’a filtré, pour l’instant, quant au prix de Bailly, mais une chose est sûre, l’Olympique de Lyon va devoir agir très rapidement, car la concurrence s’annonce rude sur ce dossier.

Il y a quelques semaines, plusieurs médias britanniques dévoilaient un intérêt de l’entraîneur du Real de Madrid, Zinédine Zidane, qui souhaitait compenser le possible départ du défenseur français Raphaël Varane, par l’arrivée d’Eric Bailly à la Casa Blanca. Le Daily Mail en a remis une couche en affirmant que c’est au tour d’Arsenal de venir garnir les rangs des prétendants. Deux formations plus prestigieuses et aux pouvoir financiers plus importants que ceux de l’Olympique lyonnais. Le mercato s'annonce donc très mouvementé pour Eric Bailly.

Éric Bailly est né le 12 avril 1994 à Bingerville. Il grandit au quartier de Koumassi Sicogi, au sud d'Abidjan. Il fait ses débuts en Liga avec le RCD Espanyol en octobre 2014. Il a été révélé lors de la CAN 2015 remportée par la Côte d’Ivoire. Bailly avait livré une prestation impressionnante durant toute la compétition, et a tout de suite tapé dans l’œil des dirigeants de Villareal qui l’ont recruté juste après la CAN, en février 2015. Après deux saisons passées avec le club espagnol, Eric Bailly rejoint Manchester United le 8 juin 2016, club avec lequel il remporte la Ligue Europa en 2017.