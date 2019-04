Côte d'Ivoire: Henri Konan Bédié face à une importante décision

Le divorce est consommé depuis longtemps entre Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Le chef de l' État et son "frère aîné" ne regardent plus dans la même direction. Le "Sphinx" de Daoukro mène sa barque loin de son allié d' hier. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) ne veut plus entendre parler du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), qu' il a pourtant aidé à accéder au pouvoir. La crise entre les deux hommes prend une autre tournure ces temps-ci.

Henri Konan Bédié et sa villa de Cocody

"A la guerre comme à la guerre", dit l' adage. Dans la crise qui l' oppose à Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara ne ménage aucun effort pour faire mordre la poussière au chef de file du PDCI. Le président ivoirien a démis de leur fonction des cadres du plus vieux parti politique ivoirien. Les cas les plus récents sont ceux de Denis Kah Zion et Allah Kouadio Rémi, respectivement chassés de la tête de la Poste et du BNETD (Bureau national d' études techniques et de développement).

Jean-Claude N’ Dri, anciennement directeur adjoint du protocole d’ État avec rang d’ ambassadeur, proche de Mme Henriette Konan Bédié, a fait les frais de la bataille entre Bédié et Ouattara. Il a été viré en octobre 2018 par le président ivoirien. La purge s'est poursuivie avec le limogeage d' Adèle N' Djoré, ex députée de Daoukro. Cette nièce de Bédié occupait le poste de Présidente du conseil d' administration de l' Office national de l' eau potable (ONEP).

Une autre victime de la passe d'armes entre les partisans du PDCI et ceux du RHDP, Désiré Gnonkonté, qui a été évincé du fauteuil de Président du conseil d'administration de l'AGEROUTE (Agence de gestion des routes). La liste n'est pas exhaustive.

Aujourd'hui, des proches d' Alassane Ouattara veulent passer à la vitesse supérieure. Ces partisans du mentor du Rassemblement des républicains (RDR) font pression sur Henri Konan Bédié afin que ce dernier d'abandonner sa résidence de Cocody (commune huppée d' Abidjan). Face à la tension, l' ancien président envisage de quitter la somptueuse villa, précise La Lettre du continent dans sa parution du mardi 30 avril 2019. C'est une décision importante que doit prendre Bédié. Va-t-il céder sous la pression ? L' ex-chef d'État, déposé par un putsch militaire en 1999, choisira-t-il le bras de fer ? Pour le moins qu'on puisse dire, Bédié est face à un choix difficile.