Ligue Europa : Arsenal, Aubameyang pose un pied en finale

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été décisif jeudi lors de la vitoire d'Arsenal en demi-finale aller contre Valence (3-1) à l’Emirates Stadium. Les Gunners ont pris une longueur davance avant le match retour dans une semaine.

Pierre-Emerick Aubameyang proche de sa première finale européenne.

Porté par son duo Lacazette-Aubameyang, Arsenal est proche de disputer sa première finale européenne depuis 13 ans. Jeudi à domicile à l’Emirates Stadium, la formation londonienne s’en est remise à sa paire d’attaquants pour venir à bout de Valence en demi-finale aller de la Ligue Europa (3-1).

Pierre-Emerick Aubameyang a d’abord pris de vitesse la défense valencienne, éliminant leur portier avant de servir Alexandre Lacazette. Le Français, sur un caviar du Gabonais, a poussé le ballon dans le but vide de Neto (18e). Le numéro 9 des Gunners a remis ça plus tard, en reprenant un ballon de la tête pour donner l’avantage aux siens (26e). L’ancien lyonnais a été imité plus tard par Aubameyang. Le buteur gabonais a scellé la victoire de son équipe sur une reprise en fin de match (90e). Côté adversaire, Mouctar Diakhaby avait ouvert le score en début de rencontre (11e) sur un corner.

Grâce à son succès, Arsenal est proche de disputer la finale de la Ligue Europa. Ils avaient déjà échoué au stade des demi-finales la saison dernière contre une formation espagnole. L’équipe anglaise alors entrainée par Arsène Wenger avait été sortie en demi-finale par l’Atletico Madrid, futur vainqueur de l’épreuve. Cette fois, Aubameyang et ses coéquipiers ont un avantage confortable avant d’affronter les Valenciens au match retour.