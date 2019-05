Football : Claude Leroy fait une grosse annonce sur sa retraite

Actuel sélectionneur du Togo, Claude Leroy poursuit son périple des sélections nationales africaines. Le technicien français a annoncé que cette aventure sur le continent devrait bientôt prendre fin.

CAN 2021, la dernière de Claude Leroy ?

Claude Leroy et l’Afrique, c’est une histoire qui dure depuis plus de trente ans. Arrivé sur le banc du Cameroun en provenance de Grenoble en 1985, le technicien français n’a presque plus quitté le continent. Hormis des piges en Malaisie (1994-1996), à Strasbourg (1999-2000), à Shanghai (2001-2003), à Oman (208-2011) et en Syrie (2011), le Français est resté un grand fidèle des sélections africaines.

Claude Leroy a annoncé qu’il devrait prendre sa retraite. Dans un entretien accordé à la Confédération africaine de football (CAF), le coach de 71 ans a fixé sa dernière échéance. « J’ai toujours dit que j’aimerais terminer au Cameroun », a-t-il confié, avant de poursuivre : « J’aurais aimé que ce soit en 2019. Malheureusement, le Cameroun n’organisera pas la CAN et ce sera deux ans plus tard. C’est peut-être un mal pour un bien. Mais je l’ai déjà dit. Comme sélectionneur, j’arrêterai pour la Coupe d’Afrique en 2021, et au plus tard toute ma carrière en 2022. C’est une certitude. Mais j’aimerais bien effacer la tâche de Cotonou (où le Togo fut éliminé de la course à la CAN 2019, le 24 mars dernier, ndlr) ».

Claude Leroy en a profité pour se livrer au jeu des pronostics pour la prochaine CAN. « Je crois que l’équipe qui aura le meilleur gardien sera championne d’Afrique, estime celui qui a disputé neuf phases finales de CAN durant sa carrière. Pour la première fois depuis très longtemps, le Sénégal a un super gardien (Edouard Mendy, ndlr). Il y a le Maroc et je pense qu’Hervé Renard a les moyens de gagner une troisième CAN avec une troisième équipe différente. Le Cameroun parce qu’il y a Onana qui fait une saison exceptionnelle avec l’Ajax et que le Cameroun reste le Cameroun. L’Egypte aussi sera favorite, parce qu’elle sera à la maison. La Tunisie aussi a une bonne équipe ,mais je ne la vois pas gagner la coupe. L’Algérie a un potentiel énorme, mais il va falloir mettre tous les ingrédients pour réussir. La Côte d’Ivoire a un potentiel offensif énorme. Il y a aussi le Nigeria, la RD Congo », a-t-il estimé.