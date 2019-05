Côte d'Ivoire : Insatisfait, un client de Jumia crie à l'arnaque

Le leader du E-commerce, Jumia, subit de plus en plus de critiques de la part de ses clients. L'un d'eux vient de poster sur sa page Facebook sa frustration d'avoir acheté un article défaillant que l'entreprise refuse de changer.

Jumia à l'épreuve de ses clients insatisfaits

De 2016 à 2017, Jumia a réalisé une hausse de 41,8% de chiffres d'affaires. En 2017, cette entreprise de commerce en ligne qui connaît de plus en plus de succès a fait plus de 332 milliards FCFA (507 millions d’Euros) de volume d’affaires. Mais à côté de cette explosion commerciale, il y a des clients qui continuent de crier leurs récriminations à l'égard de l'entreprise.

C'est le cas de Brahima Yeo, qui a publié sur les réseaux sociaux sa mésaventure avec Jumia. « J’ai effectué une commande d'un mixeur sur jumia.ci. Hier, on me fait livrer le mixeur à domicile bien entendu avec des frais de livraison. Étant au travail, je fais réceptionner l'article par ma soeur. Une fois à la maison, je déballe, et le mixeur n'a pas de couvercle. Pas de soucis, ça peut arriver... Je fais une réclamation en ligne et ce matin j'appelle le 20 00 61 61, et j'explique la situation à l'opératrice en service, elle me promet de me revenir », a-t-il relaté, avant de poursuivre :

« Effectivement, quelques heures plus tard elle m'appelle et là je suis surpris de l'entendre dire que je dois me rendre à "l'agence" pour déposer l'article. "Quelle agence ?" Elle commence à me citer certaines agences. Je lui dis que ce n'est pas sérieux, j'ai payé des frais de livraison justement parce que je ne peux pas me déplacer, et donc l'erreur n'étant pas de mon fait, le livreur n'avait qu'à venir chercher l'article à la même adresse pour le remplacer. Et là, elle me raccroche au nez. »

Puis, il annonce la prochaine démarche qu'il entend entreprendre vis-à-vis de Jumia pour ce désagrément : « En tous cas, je n'irai pas dans une quelconque agence, et je me réserve le droit de me plaindre là où il faudra. »

Notons que cette frange de clients insatisfaits, qui exprime son mécontentement, devient de plus en plus importante. Il revient donc aux responsables de l'entreprise d'oeuvrer

À travers Africa Internet Group (AIG), Orange, faut-il le rappeler, est rentré dans le capital de Jumia, en avril 2016, à hauteur de 75 millions d’euro