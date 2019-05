Côte d'Ivoire: après Condé, Mahamadou Issoufou reçu par Ouattara

Mahamadou Issoufou est arrivé en Côte d'Ivoire ce samedi 4 mai 2019 pour une visite d' amitié et de travail. Dans l' après-midi, le président nigérien a eu un entretien avec Alassane Ouattara.

Mahamadou Issoufou et Alassane Ouattara parlent de coopération

À sa descente d'avion, Mahamadou Issoufou a été acueilli par Alassane Ouattara. le chef d' Etat du Niger a aussi eu droit aux salutations des hautes autorités ivoiriennes et des ressortissants nigériens vivant en Côte d'Ivoire.

Les échanges entre Alassane Ouattara et son hôte se sont déroulés à la résidence du président ivoirien. "Entretien très fructueux avec mon frère et ami Mahamadou Issoufou, au cours duquel nous avons réaffirmé notre volonté de renforcer davantage les relations entre nos deux pays, et convenu d’ œuvrer à la mise en place d’ un instrument de coopération moderne et ambitieux", a déclaré l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI) sur son compte Twitter.

Les deux chefs d' Etats ont abordé les relations de coopération entre la Côte d' Ivoire et le Niger. Mahamadou Issoufou, au pouvoir depuis le 7 avril 2011, avant de fouler le sol ivoirien, recevait la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a séjourné au Niger durant 72 heures. Les deux personnalités politiques ont parlé de renforcement de coopération bilatérale, de sécurité, de migration et de développement.

La visite du président nigérien à Abidjan intervient moins de deux semaines après celle d' Alpha Condé. Le président guinéen a séjourné sur les bords de la lagune Ebrié pendant 72 heures. Alassane Ouattara et le chef de l' Etat de Guinée ont signé des traités portant sur la matérialisation de la frontière, la commission mixte, le traité d'amitié et de coopération.

Lors de son séjour, Alpha Condé s'est exprimé sur le débat à propos d'un troisième mandat. "Ce qui est important c' est le peuple guinéen est souverain. Personne ne peut empêcher le peuple guinéen de s' exprimer. J'ai été élu par le peuple guinéen, je n' ai de compte à rendre qu' au peuple guinéen. Ce n' est pas un débat qui m’ intéresse", a-t-il répondu.

