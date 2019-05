Coupe de la CAF : L’affiche de la finale est connue

Les demi-finales retour de la Coupe de la Confédération se sont disputées dimanche. La finale opposera RS Berkane, auteur d'une remontada, au Zamalek qui a consolidé son avance acquise au match aller.

Deux clubs vont disputer leur première finale en coupe de la Confédération.

Contrairement à la Ligue des champions, il n’y aura pas de club tunisien en finale de la Coupe de la Confédération. Dimanche, le CS Sfaxien et l’Etoile Sportive du Sahel ont été éliminés en demi-finales retour de la compétition. Les deux clubs tunisiens ont été sortis respectives par les Marocains de Renaissance Sportive de Berkane et les Egyptiens du Zamalek.

Battu en Tunisie lors du match aller (2-0), RS Berkane devait s’imposer par au moins trois buts d’écart pour disputer sa première finale continentale. Mission accomplie donc pour les Marocains qui ont réussi une remontada face à l’équipe la plus titrée de l’épreuve. Berkane a plié très tôt la rencontre, inscrivant trois buts en une demi-heure, et l’a emporté (3-0) à domicile.

Le club marocain va affronter le Zamalek pour le titre. Les Egyptiens se sont contentés du nul face à l’ES Sahel (0-0). Ils s’étaient imposés lors du match aller en Egypte sur le plus petit des scores. Habitué de la Ligue des champions (avec cinq sacres), Zamalek va comme son futur adversaire disputer la finale de la Coupe de la CAF pour la première fois de son histoire. La finale, qui se joue en matches aller et retour, est prévue les 19 et 26 mai.