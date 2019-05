Baseball : L’ Afrique du sud sacrée championne d’Afrique

Pays hôte de la Coupe d’Afrique de baseball, l’ Afrique du sud s’est imposée en finale contre l’Ouganda (27-0). Un sacre qui permet à la Nation arc-en-ciel de prendre part au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de 2020.

Sans grande surprise, l’ Afrique du sud a remporté la Coupe d’Afrique des nations de baseball. Les Sud-africains ont écrasé les Ougandais samedi en finale de la compétition 27 à 0. Grâce à ce succès, la Nation arc-en-ciel peut espérer se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Ce succès de l’ Afrique du sud est plutôt logique. Le pays est la seule nation africaine inscrite au classement de la World Baseball Soft Confederation (WBSC). Les Sud-africains occupent actuellement la 23e place du classement de la WBSC et étaient donc les grands favoris de la CAN de la discipline. Ils ont gagné toutes leurs cinq rencontres. D’autres pays ont pris part au tournoi dont l’Ouganda, finaliste malheureux, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Le Kenya a annulé sa participation faute de moyens financiers.

L’ Afrique du sud va maintenant participer aux qualifications de Tokyo 2020, qui se dérouleront en Italie du 18 au 22 septembre. Cinq équipes des championnats d'Europe de baseball 2019, qui se dérouleront du 6 au 15 septembre en Allemagne, rejoindront l'Afrique du Sud lors des qualifications. La meilleure équipe se qualifiera pour Tokyo. Le baseball fait son retour aux Jeux olympiques en 2020, après avoir fait sa dernière apparition à Beijing 2008.