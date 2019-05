Coupe de la CAF : Déjà éliminé, le CS Sfaxien risque un autre coup dur

Battu (3-0) par Renaissance de Berkane en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération, le CS Sfaxien ne verra pas la finale de la compétition. Le club tunisien est désormais dans le viseur de la CAF après l’attitude de ses joueurs après leur élimination.

Le CS Sfaxien est dans le collimateur de la CAF.

Proche de disputer une nouvelle finale de la Coupe de la Condération africaine de football (CAF), le CS Sfaxien a été éliminé en demi-finales de la compétition. Vainqueur à l’aller (2-0) à domicile, le club tunisien a subi une remontada dimanche lors du match retour au Maroc. Les Sfaxiens ont été corrigés (3-0) par les Marocains de Renaissance Sportive. Une contre-performance qui a irrité les Tunisiens qui l’ont bien fait savoir après leur défaite.

Juste après le coup de sifflet final du match contre RS Berkane, les joueurs du CS Sfaxien ont pris à partie les arbitres de la rencontre, dont le central le Sénégalais Maguette Ndiaye. Plusieurs joueurs et des membres du staff ont agressé et porté des coups sur les officiels. Certains médias indiquent que quatre joueurs du club tunisien risquent d’être sanctionnés. « Les joueurs Aymen Dahmene, Sabri Ben Hassan, Nassim Hnid et Houssem Dagdoug auraient été tous signalés par l'arbitre pour tentative d'agression et du coup ils encourent de lourdes sanctions », peut-on lire.

Hormis ces joueurs, le club risque d’être frappé par la CAF qui est en guerre contre les violences dans les stades. Les Tunisiens auraient également saccagé une partie des vestiaires. La CAF avait déjà exclu le club égyptien Ismaily FC de la Ligue des champions en janvier dernier suite aux violences de ses supporters envers le corps arbitral. En février, Al Masry, une autre équipe égyptienne s'était vue infliger une amende 100 000 dollars (58,5 millions de francs CFA) après une attitude similaire de ses joueurs.

Avant la rencontre, les Sfaxiens s’étaient plaints d’une alarme déclenchée tôt le matin dans leur hôtel. Celle-ci n’a été arrêtée que 30 minutes plus tard.