Football : Bientôt libre, direction l'Afrique pour Bruno Genesio ?

Selon des informations, Hervé Renard devrait quitter le banc de la sélection nationale marocaine après la CAN en Egypte. Bruno Genesio, l’actuel coach de l’olympique lyonnais pourrait alors lui succéder.

Bruno Genesio futur sélectionneur des Lions de l’Atlas ?

En fin de contrat avec l’Olympique lyonnais (OL), Bruno Genesio a décidé de ne pas prolonger son aventure avec le club rhodanien. Le technicien de 52 ans a annoncé son départ du club à la fin de la saison. Si sa prochaine destination n’est pas encore connue, l’entraineur lyonnais pourrait rebondir en Afrique.

Selon L’Equipe, Bruno Genesio est courtisé par la Fédération marocaine de football. Celle-ci voudrait lui proposer le poste de directeur technique national laissé libre depuis le limogeage de Nasser Larguet. D’après le quotidien sportif l’actuel coach de l’OL devrait par la suite succéder à son compatriote Hervé Renard. Ce dernier devrait, selon le journal, quitter le banc des Lions de l’Atlas après la Coupe d’Afrique des nations en Egypte (21 juin au 19 juillet). Le nom du double champion d’Afrique (2012 avec la Zambie et 2015 avec la Côte d’Ivoire) a d’ailleurs circulé un temps pour remplacer le Lyonnais.

Arrivé sur le banc de l’OL en décembre 2014, Bruno Genesio n’a remporté aucun trophée avec le club. Hormis quelques coups d’éclat (victoires contre le PSG en Ligue 1, Manchester City en Ligue des champions), sa plus grande réalisation est sans doute d’avoir hissé Lyon en demi-finale de la Ligue Europa en 2017. Il vit une fin de saison difficile avec les Gones. Le club vise la deuxième place de Ligue 1 pour se qualifier directement pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais à trois journées de la fin, Lyon est troisième largué à six points de Lille (2e) et ne compte qu’un point d’avance sur son rival Saint-Etienne.