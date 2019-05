Côte d'Ivoire : MACA, mort étrange des prisonniers, les détenus inquiets

Une véritable frayeur s'est emparée des détenus de la MACA à cause de la mort étrange de certains d'entre eux. Deux prisonniers sont passés de vie à trépas à la suite d'un accident tout aussi étrange.

Les prisonniers de la MACA en danger ?

Le surpeuplement carcéral et les risques de mutineries, ainsi que des trafics de tout genre qui minent la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) n'ont pas encore trouvé de solution, qu'un autre scandale vient secouer la plus grande prison de Côte d'Ivoire.

Il ressort des faits que deux prisonniers du bâtiment C sont respectivement morts, le vendredi 3 mai 2019, et dans le courant du mois d'avril, quasiment dans les mêmes circonstances. Le détachement de leurs ventilateurs qui les ont mortellement frappés. Et ce, dans deux cellules différentes.

Cette situation qui pourrait paraître anodine est cependant prise au sérieux par les autres prisonniers qui craignent pour leur vie. Si certains évoquent des règlements de compte entre clans rivaux au sein de la MACA, d'autres parlent plutôt du matériel mobilier vieillissant et tombant en ruine dans cette prison située dans la commune de Yopougon.

Quoi qu'il en soit, les autorités ivoiriennes sont interpellées afin de créer des conditions normales et respectueuses des droits de l'homme pour ces milliers de détenus.